205 km/h: Motorrad von Biker (65) beschlagnahmt

Der 65-Jährige war auch auf der Stelle seinen Führerschein los.

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Ein Motorradfahrer hat am Dienstag auf der Mariazeller Straße (B20) im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag für schier unfassbare Szenen gesorgt. Der 65-jährige Biker war mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt und musste seinen Führerschein sofort abgeben.

Verfolgung durch Zivilstreifen

Gegen 11.30 Uhr fiel der Motorradlenker zwei zivilen Motorradstreifen der Polizei auf, als er sie in völlig überzogener Geschwindigkeit überholte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten dabei eine Spitzengeschwindigkeit von 205 km/h fest. Auf dem Straßenabschnitt gilt jedoch eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Führerschein weg, Motorrad beschlagnahmt

Bei der Kontrolle wurde dem 65-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen. Außerdem beschlagnahmte die Polizei das Motorrad. Der Lenker muss sich nun wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung vor den zuständigen Behörden verantworten. Mit einer Anzeige und weiteren rechtlichen Folgen ist zu rechnen.