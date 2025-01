Papst gestürzt! Große Sorge um Kirchenoberhaupt

Papst Franziskus hat sich am Donnerstag bei einem Sturz im Gästehaus Santa Marta, in dem er wohnt, eine Prellung am rechten Unterarm zugezogen.

Der Arm, der nicht gebrochen ist, wurde als Vorsichtsmaßnahme ruhiggestellt, teilte der Vatikan in einer Presseaussendung mit Die Gesundheit macht dem gebürtigen Argentinier, der seit 2013 im Amt ist, seit einiger Zeit zunehmend zu schaffen. Anfang Dezember hatte sich Franziskus bei einem leichten Unfall in seinem Zuhause einen deutlich sichtbaren blauen Fleck am Kinn zugezogen, nachdem er sich am Nachttisch gestoßen hatte, hatte der Vatikan mitgeteilt. Wegen starker Knieschmerzen und eines Hüftleidens sitzt Franziskus inzwischen bei öffentlichen Auftritten meist im Rollstuhl und steht nur kurz. Blaues Auge Bei einem Besuch in Kolumbien im Jahr 2017 zog sich Franziskus ein blaues Auge zu. Franziskus wollte von seinem Papamobil aus ein kleines Kind grüßen. Das Fahrzeug bremste scharf und der Pontifex prallte gegen eine Scheibe.