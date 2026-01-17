Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
trump
© Getty Images

Russische Reaktionen

Grönland-Übernahme durch Trump könnte auch Norwegens Inseln gefährden

17.01.26, 12:40
Teilen

Europa blickt derzeit gespannt auf Grönland und Spitzbergen. Experten warnen, dass eine Übernahme Grönlands durch US-Präsident Donald Trump auch Norwegen bedrohen könnte. 

Nato-Expertin Stefanie Babst erklärt gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Sollte sich Trump Grönland tatsächlich einverleiben, würde das Putin auf den Plan rufen. Die Norweger sind bereits äußerst besorgt, dass Moskau sich Spitzbergen nehmen könnte." Die Jura-Professoren Jan Jakub Solski und Ingrid Solstad Andreassen von der Universität Tromsø betonen: "Trumps Grönland-Übernahme würde einen Präzedenzfall für andere Großmächte schaffen. Und Spitzbergen sticht als offenkundiges Ziel russischer Ambitionen heraus."

Grönland
© getty

Spitzbergen im Fokus

Donald Trump

Donald Trump

© Getty

Spitzbergen ist seit 100 Jahren norwegisch und entmilitarisiert. Russland unterhält dort zwei kleine Siedlungen, darunter Barentsburg mit 350 Einwohnern, die vor allem in Kohleminen arbeiten. Die Siedlungen sichern Moskau die Rechte in der Region.

9_spitzbergen_sxc
9. Spitzbergen, Norwegen
© sxc

Babst weist auf die Bedeutung der Inseln hin: "Spitzbergen ist von strategischer Relevanz in der arktischen Region und voller Rohstoffe." Russlands Nordmeerflotte muss für den Zugang zum Nordatlantik an Spitzbergen vorbeifahren.

Mehr lesen:

Russische Provokationen

Wladimir Putin Moskau
© EPA, Getty

Russland provoziert bereits: 2022 wurde ein Unterseekabel zwischen Spitzbergen und dem Festland durchtrennt, mutmaßlich von russischen Schiffen. 2023 feierten Militärhubschrauber in Barentsburg den Sieg über Nazi-Deutschland. Zudem tauchen immer wieder russische Forschungsschiffe auf, die auch für Spionage geeignet sein könnten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden