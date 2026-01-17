Sohn von Putins Bluthund schwer verletzt

Der 18-jährige Adam Kadyrow soll sich laut Medienbericht nach einem Autounfall schwer verletzt im Krankenhaus befinden.

Adam Kadyrow (18), Sohn des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow (49) und möglicher Nachfolger seines Vaters, soll nach einem Autounfall schwer verletzt im Krankenhaus liegen. Laut "Radio Free Europe / Radio Liberty" sei sein Zustand "ernst"; sein Aufenthaltsort ist unklar. Während einige Quellen berichten, er liege auf der Intensivstation in Grosny, sprechen andere davon, er sei zur Behandlung nach Moskau ausgeflogen worden, berichtet "Bild". Unabhängig überprüfbare Informationen gibt es nicht.

Auch Ramsan Kadyrow selbst soll schwer krank sein und angeblich wegen Nierenversagens an ein Dialysegerät angeschlossen sein. Der Kreml suche daher bereits für einen Nachfolger für den Tschetschenien-Diktator. Kadyrow regiert Tschetschenien seit Jahren mit äußerster Brutalität und gilt als loyaler Verbündeter Putins.

Der 18-jährige Adam Kadyrow wurde in der Öffentlichkeit durch ein Video bekannt, das zeigte, wie er einen wehrlosen Gefangenen zusammenschlug. 2025 wurde er zum Sekretär des tschetschenischen Sicherheitsrats ernannt. Das sorgte für Vermutungen, dass er der Nachfolger seines Vaters werden könnte. Die Entscheidung über eine mögliche Nachfolge liegt letztlich bei Wladimir Putin.