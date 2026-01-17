Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Kadyrow
© Telegram

Diktatoren-Sohn

Sohn von Putins Bluthund schwer verletzt

17.01.26, 10:12
Teilen

Der 18-jährige Adam Kadyrow soll sich laut Medienbericht nach einem Autounfall schwer verletzt im Krankenhaus befinden.

Adam Kadyrow (18), Sohn des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow (49) und möglicher Nachfolger seines Vaters, soll nach einem Autounfall schwer verletzt im Krankenhaus liegen. Laut "Radio Free Europe / Radio Liberty" sei sein Zustand "ernst"; sein Aufenthaltsort ist unklar. Während einige Quellen berichten, er liege auf der Intensivstation in Grosny, sprechen andere davon, er sei zur Behandlung nach Moskau ausgeflogen worden, berichtet "Bild". Unabhängig überprüfbare Informationen gibt es nicht.

Auch Ramsan Kadyrow selbst soll schwer krank sein und angeblich wegen Nierenversagens an ein Dialysegerät angeschlossen sein. Der Kreml suche daher bereits für einen Nachfolger für den Tschetschenien-Diktator. Kadyrow regiert Tschetschenien seit Jahren mit äußerster Brutalität und gilt als loyaler Verbündeter Putins.

Der 18-jährige Adam Kadyrow wurde in der Öffentlichkeit durch ein Video bekannt, das zeigte, wie er einen wehrlosen Gefangenen zusammenschlug. 2025 wurde er zum Sekretär des tschetschenischen Sicherheitsrats ernannt. Das sorgte für Vermutungen, dass er der Nachfolger seines Vaters werden könnte. Die Entscheidung über eine mögliche Nachfolge liegt letztlich bei Wladimir Putin.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden