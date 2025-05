Forschergeist in Kärnten: Kinder präsentieren MINT-Projekte

Neuer "Tannhäuser" an der Wiener Staatsoper Nach über 10 Jahren kehrt Wagners Tannhäuser in einer Neuproduktion zurück auf den Spielplan der Wiener Staatsoper. Regie führt Lydia Steier, die mit dieser Premiere ihr Hausdebüt an der Wiener Staatsoper feiert. Philippe Jordan dirigiert erstmals am Haus am Ring den Tannhäuser.