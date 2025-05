"Gesicht ist so spitz geworden!": Mager-Alarm um Vici Swarovski

Bei der vergangenen Folge von "Let's Dance" begeisterte Vici Swarovski im zarten Glitzerkleid.

Da kamen ihre Fan aus dem Staunen nicht heraus! Kristall-Erbin Vici Swarovski zeigte sich bei der vergangenen Episode von "Let's Dance" im zarten Glitzerhauch von Nichts!

Tiefe Einblicke

Die Moderatorin trug eine sehr gewagte Robe, die Einblicke seitlich, bei den Beinen und am Rücken zuließ. Das wurde mit zahlreichen wohlwollenden Worten kommentiert und Herzchen flogen auch umher.

Zu dünn?

Doch der eine oder andere Follower bemerkte, dass Vici sehr zart aussieht in der Robe: "Den Gesicht ist so spitz geworden!" Oder "Iss mal etwas, nicht nur am Salat knabbern!" war da zu lesen. Eines wird deutlich: Egal was die Kristall-Erbin trägt oder nicht trägt, es löst viele Emotionen aus!