18-Jähriger landet auf Autobahnbürcke

Der junge Pilot entdeckte eine Lücke im Verkehr: "Es war ganz schön gruselig"

Ein Kleinflugzeug ist Berichten zufolge auf einer Schnellstraße im US-Staat New Jersey notgelandet. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Montagmittag (Ortszeit) niemand, wie Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei berichteten. Der 18-jährige Pilot hat demnach von Motorproblemen berichtet und versucht, zum nahe gelegenen Flughafen in Ocean City zu fliegen. Schließlich landete er aber auf einer Autobahnbrücke, die Ocean City und Somers Point miteinander verbindet.

Breaking: Airplane makes emergency landing on bridge into Ocean City, New Jersey ⁦@FOX29philly⁩ pic.twitter.com/wHr6GgohQv — Steve Keeley (@KeeleyFox29) July 19, 2021

Dort hatte er eine Lücke im Verkehr entdeckt. "Es war ganz schön gruselig", sagte ein Augenzeuge dem Sender 6 ABC.