Öffi-Ticket NEU: Kinderleichter Kauf per "Tap+Ride"

Die Wiener Linien starten ab 28. Mai mit "Tap+Ride" ein neues System, bei dem ein einfacher Tap mit Bankomatkarte, Handy oder Smartwatch ausreicht, um ein gültiges Ticket zu erwerben.

"Ein Tap und los" - so einfach funktioniert Öffi-Fahren in Wien. Zumindest ab 28. Mai, wenn die Wiener Linien ein Pilotprojekt starten, das den Ticketkauf kinderleicht macht. Fahrgäste wählen am neuen Tap+Ride-Gerät (direkt an der Haltestelle) einfach ihr Ticket aus, halten anschließend Karte (Debit- bzw. Kreditkarte) oder Device (Smartphone bzw. Smartwatch) hin - und können sofort einsteigen. Das gewählte Zahlungsmittel gilt als Ticket für die ausgewählte Fahrt in der Kernzone Wien, pro Zahlungsvorgang können bis zu fünf Tickets gekauft werden.

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"Mit täglich rund 2,47 Millionen Fahrgästen sind die Wiener Linien das Rückgrat der Mobilität in unserer Stadt. Deshalb bauen wir das Angebot konsequent weiter aus – mit dem klaren Ziel, noch mehr Menschen für die Öffis zu gewinnen. Dazu gehört auch ein Ticketkauf, der so einfach ist wie das Einsteigen selbst: tippen und losfahren. Mit Tap+Ride setzen wir einen weiteren Schritt, um den Umstieg noch attraktiver zu machen", betont Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Stefanie Ahammer (Country Managerin Visa Österreich), Alexandra Reinagl (Geschäftsführerin Wiener Linien), Ulli Sima (Öffi-Stadträtin) und Monika Unterholzner (stv. Generaldirektorin Wiener Stadtwerke). © Christian Fürthner

15 Geräte an 9 Standorten

Anfangs stehen 15 Geräte an neun wichtigen Wiener Verkehrsknoten bereit: Südtiroler Platz – Hauptbahnhof, Westbahnhof, Bahnhof Meidling, Stephansplatz, Schwedenplatz, Spittelau, Zieglergasse, Neubaugasse und Erdberg. Die Geräte befinden sich direkt bei den Ticketautomaten, um den Einstieg deutlich zu erleichtern - vor allem für Touristen und Gelegenheitsfahrer. Die Wiener Linien setzen dabei bewusst auf stark frequentierte Stationen, wo täglich Tausende Menschen unterwegs sind.

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Unterstützt wird das Projekt von Visa Österreich. Das Unternehmen hat weltweit bereits hunderte Projekte für kontaktloses Bezahlen im öffentlichen Verkehr umgesetzt. Wien ist nun die erste deutschsprachige Hauptstadt, in der die Debit- bzw. Kreditkarte direkt zum Öffi-Ticket wird. Mit dem neuen System wollen die Wiener Linien den Nahverkehr moderner, schneller und unkomplizierter machen.