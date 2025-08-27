Ski-Hammer: Norwegen-Star tritt überraschend zurück

Nach 108 Rennen zieht der RTL-Spezialist einen Schlussstrich.

Der norwegische Ski-Star Rasmus Windingstad beendet überraschend seine Karriere. „Diese Zeilen zu schreiben, fällt mir schwer. Aber ich bin mir sicher: Auch wenn ich vielleicht noch ein bisschen was im Tank hätte, es reicht einfach nicht mehr“, schrieb der 31-Jährige auf Instagram. „Daran zu glauben, dass man erreichen kann, was man sich vornimmt, setzt voraus, dass man an die eigene Arbeit glaubt – und im letzten Jahr hatte ich nicht mehr die Motivation, das zu tun, was nötig wäre. Und ich glaube, das ist normal.“

„Drei Podestplätze, ein Weltcupsieg, etliche nationale Titel und die Teilnahme an Olympia – das sind Dinge, auf die die meisten Menschen stolz wären, auch mein 12-jähriges Ich. Ich durfte Rennen fahren, während wahrscheinlich Millionen zuschauten – und das haut mich bis heute um“, zieht Windingstad zufrieden Bilanz und bedankt sich dann bei allen Wegbegleitern.

Windingstad ging im Weltcup 108 Mal an den Start und gewann dabei ein Rennen (Parallel-Riesenslalom von Alta Badia 2019). Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking holte er mit der Mannschaft als Ersatzfahrer Bronze.