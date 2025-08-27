Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Windingstad
© Getty

Schlussstrich

Ski-Hammer: Norwegen-Star tritt überraschend zurück

27.08.25, 07:04
Teilen

Nach 108 Rennen zieht der RTL-Spezialist einen Schlussstrich. 

Der norwegische Ski-Star Rasmus Windingstad beendet überraschend seine Karriere. „Diese Zeilen zu schreiben, fällt mir schwer. Aber ich bin mir sicher: Auch wenn ich vielleicht noch ein bisschen was im Tank hätte, es reicht einfach nicht mehr“, schrieb der 31-Jährige auf Instagram. „Daran zu glauben, dass man erreichen kann, was man sich vornimmt, setzt voraus, dass man an die eigene Arbeit glaubt – und im letzten Jahr hatte ich nicht mehr die Motivation, das zu tun, was nötig wäre. Und ich glaube, das ist normal.“

„Drei Podestplätze, ein Weltcupsieg, etliche nationale Titel und die Teilnahme an Olympia – das sind Dinge, auf die die meisten Menschen stolz wären, auch mein 12-jähriges Ich. Ich durfte Rennen fahren, während wahrscheinlich Millionen zuschauten – und das haut mich bis heute um“, zieht Windingstad zufrieden Bilanz und bedankt sich dann bei allen Wegbegleitern.

Windingstad
© Getty

Windingstad ging im Weltcup 108 Mal an den Start und gewann dabei ein Rennen (Parallel-Riesenslalom von Alta Badia 2019). Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking holte er mit der Mannschaft als Ersatzfahrer Bronze.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden