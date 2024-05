Es beginnt wieder beim Steegwirt

Rekord-Insider Peter Linden berichtet täglich live von seiner 21. Fußball-Endrunde für oe24.

Mittwoch beginnt im Hotel Dilly Nationalpark-Ressort die letzte Etappe von Österreichs Vorbereitung auf die EM-Endrunde. Am Abend bittet Ralf Rangnick zum Steegwirt nach Bad Goisern, dem Lokal von Teamkoch Fritz Grampelhuber und seines Bruders Tamino. So war es auch zu Beginn der erfolgreichen Qualifikation. Soll ein gutes Omen sein. Xaver und Alexander Schlager, die ihre Reha in Thalgau absolvieren, wollen kommen. Bem Salzburg-Tormann gibt es nich die Chance, auf einen Einsatz im zweiten und dritten Gruppenspiel.

Über die EM-Prämien wird nicht mehr gesprochen. Die sind geklärt. In Gesprächen zwischen ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold, der heute in Berlin war, um nochmals im Teamhotel und am Trainingselände beim Olympiastadion abzuklären, machte in zwei Verhandlungsrunden, bei denen im Finish auch ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer und Sportchef Peter Schöttel dabei waren, mit dem Spielerrat (David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer) alles klar.

Alaba handelte für seine Mitspieler ein leistungsorientiertes Modell aus, das für ihn leider nicht gilt. Die Prämien der UEFA haben sich gegenüber der EM 2021 nicht geändert: 9,25 Millionen Euro Startgeld, in den Gruppenspielen pro Sieg eine Million, die Hälfte für ein Unentschieden, für den Aufstieg ins Achtelfinale 1,5 Millionen. Unter Franco Foda gab es 12,75 Millionen für den ÖFB. Wie viele werden es unter Rangnick sein?