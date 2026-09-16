Das sind die zehn besten Fine-Dining-Restaurants der Welt

Millionen Reisende und Feinschmecker haben auf der Bewertungsplattform Tripadvisor ihr Urteil über die weltweite Spitzengastronomie gefällt.

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Im Rahmen der renommierten "Travellers’ Choice Awards 2026: Best of the Best Restaurants" wurden die besten Adressen rund um den Globus gekürt, die zu dem obersten ein Prozent aller weltweiten Lokale zählen.

Weltweiter Spitzenplatz für argentinisches Steakhouse

Ganz oben auf dem Podest steht zum zweiten Mal in Folge das Fogón Asado in der argentinischen Metropole Buenos Aires. Das intime Steakhouse hat die traditionelle südamerikanische Grillkultur – das sogenannte Asado, vollkommen neu interpretiert. Bei diesem Konzept sitzen die Gäste direkt an einer Bar rund um einen offenen Holzfeuer-Grill.

Vor den Augen des Publikums bereiten die Köche ein exklusives Acht-Gänge-Degustationsmenü zu. Aufgetischt werden unter anderem gegrillter Provoleta-Käse, saftiges Ribeye und klassisches Tira de Asado, perfekt abgestimmt mit erlesenen argentinischen Spitzenweinen.

Spektakuläre Inszenierung in Singapur auf Platz zwei

. © Getty Images

Den zweiten Platz im weltweiten Ranking belegt das KOMA Singapore in Südostasien. Das Lokal begeistert Feinschmecker mit einer modernen Interpretation der traditionellen japanischen Küche sowie einer atemberaubenden Kulisse. Schon beim Betreten durchqueren Gäste einen 20 Meter langen Tunnel aus leuchtend orangen Torii-Toren, ehe sie in einen imposanten Speisesaal mit roter Fußgängerbrücke und einer 2,5 Meter großen Hängeglocke gelangen. Kulinarisch setzt das Haus auf raffinierte Spezialitäten, die international gefeiert werden:

Knusprige Lachs-Pillows, gefüllt mit fein geräucherter Avocado

Zarter, in Miso-Marinade eingelegter Schwarzer Kabeljau (Black Cod)

Edles Niigata-Wagyu-Rindfleisch, das im Hobayaki-Stil auf einem Magnolienblatt gegrillt wird

Europäischer Spitzenreiter steht in Schottland

Auf Platz drei reiht sich The Rhythms Restaurant im vietnamesischen Hanoi ein, gefolgt von der europäischen Nummer eins auf Platz vier: The Witchery in der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Das traditionsreiche, von Kerzenlicht erleuchtete Kultlokal an der historischen Royal Mile ist zugleich der einzige Vertreter aus Großbritannien in der gesamten weltweiten Bestenliste. Neben den theatralisch gestalteten Speisesälen fungiert das Haus auch als Boutique-Hotel mit neun opulenten Suiten im Barock- und Gotik-Stil.

Das gesamte Ranking der weltweiten Top 10

Die Auswertung der weltweiten Gästebewertungen zeigt eine bemerkenswerte Dominanz von Adressen in Süd- und Mittelamerika sowie Asien:

Fogón Asado – Buenos Aires, Argentinien KOMA Singapore – Singapur The Rhythms Restaurant – Hanoi, Vietnam The Witchery – Edinburgh, Großbritannien Meat Market – Valencia, Spanien Abrasado – Guaymallén, Argentinien Catherine Gramado – Gramado, Brasilien Careyes Restaurant – Cancún, Mexiko Acre – San José del Cabo, Mexiko El Mercado – Buenos Aires, Argentinien

Damit schafften mit Fogón Asado, Abrasado und El Mercado gleich drei argentinische Spitzenlokale den Einzug in die weltweite Elite. Feinschmecker, die eine außergewöhnliche Genussreise planen, finden in dieser globalen Bestenliste verlässliche Orientierung auf allerhöchstem kulinarischem Niveau.