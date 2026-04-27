Gefährliche Entdeckung auf Spazierweg

Ein aufmerksamer Spaziergänger hat am Freitag in Bad Aussee Schlimmeres verhindert. Unbekannte hatten eine Schnur quer über die Klaus-Maria-Brandauer-Promenade gespannt – dies hätte insbesondere für Radfahrer zur Gefahr werden können.

Steiermark. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag auf einem Abschnitt der Klaus-Maria-Brandauer-Promenade in "Bad Aussee" Bezirk Liezen. Etwa 100 Meter nach dem Zugang "Am Hausersteg", nahe einer Eisstockbahn am Ufer der Traun, machte ein Spaziergänger die beunruhigende Entdeckung. Bislang Unbekannte hatten eine rund 5 mm dicke Schnur über eine Länge von sieben Metern zwischen zwei Bäumen befestigt. Diese war in einer Höhe von etwa 150 cm gespannt. Das hätte insbesondere für Radfahrer zur Gefahr werden können. Obwohl der Abschnitt für den Radverkehr offiziell gesperrt ist, ignorieren laut Polizei vor allem Urlauber dieses Verbot wiederholt.

Zeugen dringend gesucht

Glücklicherweise wurde bei diesem gefährlichen Vorfall niemand verletzt. Die Polizeiinspektion Bad Aussee hat die Ermittlungen aufgenommen und grenzt den Tatzeitraum auf die Mittagsstunden am Freitag zwischen 13:00 und 14:00 Uhr ein. Die Beamten hoffen nun auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei ersucht um Hinweise von Zeugen an die Polizeiinspektion Bad Aussee unter der Nummer 059 133/6351100.