Umfeld sicher: Brady-Rücktritt steht bevor

Die Anzeichen auf ein Karriereende von NFL-Superstar Tom Brady verdichten sich.

Bereits seit einigen Wochen halten sich Rücktrittsgerüchte um NFL-Legende Tom Brady hartnäckig. Nach der bitteren Heimpleite im Divisional Play-Off gegen die Los Angeles Rams verdichten sich die Anzeichen. Im engsten Umfeld des Quarterbacks rechnet man laut "CBS" offenbar mit einer zeitnahen Bekanntmachung. Demnach würde sich der zukünftige "Hall of Famer" auf seinen Rücktritt vorbereiten und in Kürze eine offizielle Erklärung abgeben. "Er hat großen Respekt vor dem Spiel und vor der Organisation in Tampa und allem, was sie für ihn getan hat", sagte eine dem Quarterback nahestehende, aber nicht näher genannte Quelle.

Und weiter: "Er versteht die Auswirkungen, die diese Entscheidung auf das Team haben würde und er würde nie etwas tun wollen, was die Playoffs gefährden könnte. Wie auch immer er sich entscheidet, ich erwarte, dass er es bald bekannt gibt."

Rücktritt am 3. Februar?

Es wäre zumindest ein kleines "Happy End" wenn Brady am Tag seines ersten Super-Bowl-Triumphes seine legendäre Karriere beendet. Dies wäre nächsten Donnerstag am 3. Februar der Fall. Mit 24 Jahren in seiner erst zweiten Saison für die New England Patriots, bezwang er damals die St. Louis Rams. Der Spielmacher brachte bei seiner ersten Super-Bowl-Teilnahme 16 von 27 Pässen an den Mann.

Auf Facebook hatte sich Brady am Dienstag nach der Play-off-Pleite erstmals zu Wort gemeldet. Ein klares Dankeschön an seine Fans. Das Wort Rücktritt nahm der Quarterback nicht in den Mund.

Bradys Vertrag läuft noch bis einschließlich der kommenden Spielzeit, sollte Brady sich für einen Rücktritt entscheiden, würde das den Buccaneers rund 15 Millionen Dollar sparen. Dann würden aber wohl auch weitere Stars im Team der Bucs gehen.