27-Jähriger verprügelte eigene Mutter

Die verzweifelte Frau versuchte zu flüchten, ihr Sohn folgte ihr und brachte sie brutal zu Boden.

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen attackierte am 7. Dezember seine Mutter (63), mit der er zusammen in einem Haus in Bad Schallerbach wohnt. Die Frau versuchte sich daraufhin im Erdgeschoss in Sicherheit zu bringen und einzuschließen.

Ihr Sohn ließ sich davon nicht aber nicht abwimmeln und brach ein Fenster auf. Dadurch gelang er ins Haus, wo er seiner Mutter folgte. Diese war mittlerweile nach draußen geflüchtet.

Festnahme nach brutaler Attacke

Dort holte er sie ein und brachte sie brutal zu Boden. Anschließend trat mehrmals gegen ihren Kopf und ihren Oberkörper. Die 63-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Die zuständige Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Festnahme an. Der 27-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.