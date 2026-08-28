Unfall bei Liezen
Frontal-Crash fordert sieben Verletzte, darunter Kinder
Steiermark. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr im Gemeindegebiet von Weißenbach bei Liezen. Ein 36-jähriger slowakischer Staatsbürger war mit seinem Fahrzeug auf der Ennstal Straße in Fahrtrichtung Liezen unterwegs. Im Wagen befanden sich seine 32-jährige Ehefrau sowie die drei gemeinsamen Kinder im Alter von ein, vier und sechs Jahren. Zeitgleich fuhr ein 40-jähriger Mann aus Oberösterreich mit seiner 36-jährigen Frau auf dem Beifahrersitz in die entgegengesetzte Richtung.
Spurwechsel führte zum Frontalaufprall
Auf Höhe des Straßenkilometers 66,0 geriet der 36-jährige Lenker aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Auto frontal mit dem entgegenkommenden Wagen des Oberösterreichers. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten alle sieben Insassen der beiden Fahrzeuge Verletzungen unterschiedlichen Grades.
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Rettungshubschrauber brachte Verletzte ins Spital
Die 32-jährige Slowakin zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach der erstmedizinischen Versorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber C14 in das Landeskrankenhaus Leoben geflogen. Die übrigen sechs Unfallbeteiligten erlitten jeweils leichte Verletzungen. Sie wurden von den Rettungskräften in die Krankenhäuser Rottenmann und Leoben gebracht.
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