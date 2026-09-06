Bub (8) stürzt bei Volksfest in Fahrgeschäft

Ein achtjähriger Bub ist am Bleiburger Wiesenmarkt aus einem Fahrgeschäft gestürzt. Das Kind zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.

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Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt besuchte zusammen mit seinem achtjährigen Sohn den Bleiburger Wiesenmarkt. Gegen 15 Uhr fuhren die beiden gemeinsam in einem Fahrgeschäft, als es zu dem folgenschweren Vorfall kam. Während der Fahrt rutschte der Bub aus bislang ungeklärter Ursache unter dem ordnungsgemäß geschlossenen Sicherheitsbügel durch. Sein direkt neben ihm sitzender Vater versuchte noch einzugreifen, konnte ihn aber nicht mehr zurückhalten. In der Folge stürzte der Junge aus dem Fahrgeschäft direkt in eine Besuchergasse.

Rettungshubschrauber flog Kind ins Klinikum

Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Achtjährige mit dem Verdacht auf eine schwere Verletzung vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Kein technisches Gebrechen festgestellt

Nach dem Sturz folgte eine genaue Überprüfung des Fahrgeschäfts sowie die Befragung von Zeugen. Dabei konnte kein technisches Gebrechen festgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrgeschäft kurz nach 16:00 Uhr wieder für den laufenden Betrieb freigegeben. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern derzeit noch an.