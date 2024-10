× Zu Besuch in der Lugner-Villa: So lebt Witwe Simone knapp 80 Tage nach Richards Tod

Simone Lugner lebt alleine in der riesigen Villa im 19. Bezirk. Richtig einsam sei sie aber dennoch nicht.

Seit 12. August ist Simone Lugner (42) jetzt bereits Witwe. Davor war sie 72 Tage lang mit Richard Lugner (†91) verheiratet. Somit ist sie jetzt länger Witwe, als sie insgesamt verheiratet war. Die Lugner-Villa bewohnt sie aber dennoch weiterhin - und das soll auch so bleiben. Zumindest hofft Simone das. Einsam sei sie jedenfalls nicht, auch wenn das Haus in Döbling mit 300 Quadratmetern Wohnfläche weitläufig ist.

Fünf Damen unter einem Dach

Simone wohnt hier mit ihren Tieren. Sie hat zwei Katzen namens Nyo und Nancy und zwei Hunde (Mexi und Amy). Fünf Mädels unter einem Dach also. "Mir kommt kein Mann ins Haus. Ich fühle mich pudelwohl", sagt sie gegenüber "Bild".

Lebenslanges Wohnrecht?

Ob sie tatsächlich in dem 1983 von Richard Lugner für Billa-Milliardär Karl Wlaschek (†97) erbauten Haus bleiben darf, ist nach wie vor nicht offiziell bestätigt. "Mörtel" habe Simone jedoch ein lebenslanges Wohnrecht zugesichert. Das soll auch in der Stiftung verankert sein. "Wer zuletzt dort mit ihm lebte, darf auch drinnen bleiben", sagt Simone. Auch das Erbe ist noch nicht so ganz klar. Wer den Baumeister kennt, weiß aber, dass er seine Ehefrau bestimmt gut abgesichert hat.

Auf ihrer Tour durch die Villa zeigt Simone Lugner alle ihre Lieblingsplätze. Ein geräumiger Weinkeller voller edler Tropfen, die großzügig, helle Küche und der Garten, der für Simone ein Kraftort ist. Außer, es ist an der Zeit den Rasen zu mähen, dann kostet er sie Kraft.

Getrennte Betten

Simone und Richard waren zwei Jahre ein Paar und trennten sich kurz nach der Verlobung an seinem Geburtstag im Jahr 2022. Erst im April 2024 beschlossen die beiden, es noch einmal miteinander zu versuchen und Simone zog bei Richard ein. Die beiden schliefen dennoch in getrennten Betten, da der Baumeister in der Nacht sehr laut schnarchte.

Erbe unklar

Anfang Oktober trat "Bienchen" Simone, genauso wie Richards Tochter Jacqueline das Erbe bedingt an. Seither werden im Rahmen einer sogenannten „Inventarisierung“ die Vermögenswerte des Verstorbenen abgeklärt. Wie Simone gegenüber oe24 mehrmals erwähnte, könnte dies Monate dauern. Erst dann wissen die Erben, was es wirklich zu holen gibt.

Lugner Villa soll mehr als 10 Millionen Euro wert sein

Im November soll dann auch die Lugner-Villa endlich geschätzt werden. Man geht von einem zweistelligen Millionenbetrag aus. Das Haus erbt Simone jedenfalls nicht, denn das ist in einer der Stiftungen verankert und fällt somit nicht in das Privatvermögen des verstorbenen Baumeisters. „Es ist ein großes Haus, aber es ist leistbar. Richard würde mir sagen, dass ich nach vorn schauen und mein Leben leben soll. Man weiß nämlich nie, wann es zu spät ist.“