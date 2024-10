Seitenhieb gegen Simone Lugner: Jacqueline auf Urlaub mit Richies Ex

Die Lugner-Erbin saß in Miami mit Simona (sie begleitete Richard Lugner 2018 zum Opernball) an einem Tisch

Gerade ist etwas Ruhe eingekehrt im Streit Lugner-Clan-Hälften. Das liegt vielleicht daran, dass Jacqueline (30) und Leo (37) ein paar Tage in Miami verbrachten. Dort trafen sie im Fünf-Sterne-Luxushotel "The Setai" gar auf Richard Lugners (†91) Ex-Freundin Simona. Sie war am Opernball 2018 das offizielle Date des Baumeisters. Witwe Simone lernte "Mörtel" erst im Jahr 2020 kennen.

Weiterhin Eiszeit zwischen Simone und Jacqueline

Offensichtlich hat sich zwischen Simona und Jacqueline eine Freundschaft entwickelt. Bei Aperol-Spritzer und Champagner lächeln die drei in die Kamera. Ein Stich ins Herz für Simone, denn Jacqueline und sie werden wohl nicht mehr gewollt an einem Tisch Platz nehmen, auch wenn Mr. Ferrari Heribert Kasper noch einen Versuch zur Versöhnung anstellen würde.

So entstand der Streit

Zur Erinnerung: Anfang Oktober wurde Richard Lugners Witwe die Kündigung ausgesprochen. Somit ist sie Mitte November arbeitslos. Laut Simone habe die Geschäftsführung das immer so geplant gehabt. Sie selbst habe alles aufgegeben und sich sehr auf den neuen Job gefreut. Die andere Seite leugnet dies natürlich. Die Geschäftsführung habe sehr wohl versucht, einen Job für Simone im Unternehmen zu finden. Sie habe jedoch herumerzählt, dass sie einen Chefposten haben wolle und auch die vorgeschlagene Stelle nicht annehmen wolle. Zudem soll sie versucht haben, Lugners Tochter Jacqueline aus dem Unternehmen zu drängen. "Sie hat Falschinformationen verbreitet."

Erbe unklar

Im Moment ist nicht einmal klar, ob Simone Lugner in der Villa bleiben kann. Es fallen viele Reparaturen an und die werden kostspielig. Außerdem ist auch noch nicht geklärt, wie viel von Richard Lugners Privatvermögen sie tatsächlich erben wird. Insidern zufolge soll da nicht viel zu holen sein, da das Hauptvermögen in den Stiftungen ist.

"Wenn er eine Million im Privatvermögen hat, ist das schon viel", erklärt der Insider gegenüber oe24. Wenn Simone 30 Prozent davon bekommen würde, wäre es immer noch viel Geld, aber natürlich nichts, verglichen mit den Millionen der Lugner City und der Garagen.