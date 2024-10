Lugner-Streit enthüllt: "Mr.Ferrari" Heribert Kasper zeigte Schiller an!

Friedrich Schiller packt im "oe24"-Gespräch über den langjährigen Freund der Familie Lugner aus

Schon seit Tagen tobt ein neuer Streit zwischen Leo und Jacqueline Lugner und Mr. Ferrari Heribert Kasper. Der langjährige Freund der Familie habe helfen wollen, die Wogen zwischen Jacky und Simone Lugner zu glätten. Kasper habe Leo gebeten, dass er mit Jacqueline darüber reden solle, damit man ein Gespräch organisieren könnte, um zu vermitteln. Doch dazu kam es nicht. Deshalb beschloss Heribert, sein Sportwagen-Event nicht mehr in der Lugner City zu veranstalten.

Mehr lesen:

Friedrich Schiller: "Meiner Frau bekommt nur noch wenig mit"

Es ist also noch lange kein Friede in Sicht. Jetzt mischt sich gar ein weiterer Freund des Lugner-Clans ein. Friedrich Schiller holt zum Rundumschlag gegen Kasper aus: "Der ist ein Wichtigtuer. Vor knapp drei Jahren hat er mich bei der Polizei angezeigt, weil ich meine Frau nicht gut behandelt haben soll. Kurz davor waren wir noch gemeinsam mit ihm in Velden. Da hat er kein Wort zu mir gesagt." Damals habe er aus Rücksicht auf Gattin Jeannine Schiller beschlossen, den Vorfall nicht an die Öffentlichkeit zu bringen. Heute sei das in Ordnung: "Meiner Frau geht es ja sehr schlecht und sie bekommt auch nur noch wenig mit."

Christina Lugner und Heribert Kasper © Helmut Tremmel ×

Polizei legte den Fall ad acta

Die Polizei habe den Fall gleich wieder eingestellt. "Wer ist dieser Heribert überhaupt? Er ist seit Ewigkeiten Single und lebt in einem Hotel, also was wollte der mir erzählen, wie ich eine Ehe zu führen habe?" Friedrich Schiller redet sich in Rage. Er habe nie gedacht, dass "so ein harmloser Mensch zu solchen Dingen fähig wäre." Seit Schiller das Schriftstück im Postkasten hatte, habe er kein Wort mehr mit ihm geredet. Auch die Geschichte mit dem gefälschten Schal von "Mausi" Christina Lugner habe er komplett lächerlich gefunden: "Warum hat der das so aufgebauscht? Nur damit er ein bisschen in den Medien vorkommt!"