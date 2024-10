Simone Lugner strahlt beim exklusiven Private Shopping

Freitagabend luden Ernst und Manuela Fischer einen kleinen erlesenen Kundenkreis zum Private Sale in ihren Wiener Philipp Plein-Flagshipstore - und auch Simone Lugner schaute vorbei

Schnäppchenjagd auf hohem Niveau - das war das Motto des exklusiven Abendevents im Philipp Plein Store in der Wiener Goldschmiedgasse. Auf Einladung von Store-Betreibern Manuela und Ernst Fischer konnten sich die gut betuchten geladenen Gäste glamouröse Designer-Stücke um bis zu 40 Prozent günstiger sichern.

Kurosh und Anja Danesh © Tischler ×

Daniela und Franz Iglauer © Tischler ×

Ein Pflichttermin für somit Fashionistas wie Unternehmer Kurosh Danesh und Gattin Anja sowie Motorjachtclub-Kärnten-Vize Franz Iglauer und Gattin Daniela - und: Simone Lugner!

Simone Lugner mit Ernst und Manuela Fischer © Tischler ×

Richard Lugners Witwe war guter Dinge und genoss den Abend mit prickelndem Kattus-Sekt und Gourmet-Brötchen in bester Gesellschaft. "Totenköpfe sind normalerweise nicht so meins, aber die Jacke ist ein Traum", schwärmt Simone vom Shopping-Erlebnis beim "KIng of Bling".

Simone Lugner © Tischler ×

Für welches Teil sich Simone letztendlich entschieden hat, bleibt aber ihr Geheimnis. Wichtiger war es an diesem Abend ohnehin, dass Simone ihr Strahlen langsam wiederfindet und positiv in die Zukunft blickt.