Jetzt wehrt sich Heribert Kasper gegen die Aussagen von Friedrich Schiller und schildert genau, was damals passierte

Es waren heftige Wort, die Friedrich Schiller im Rahmen des Lugner-Erbstreits gegen Heribert Kasper wählte. Wie berichtet sagte Mr. Ferrari sein Sportwagentreff nach einem Streit mit Leo und Jacqueline Lugner kurzerhand ab und machte eine entsprechende Aussendung an die Medien. Die Retourkutsche der Lugner City kam prompt. Das Sportwagen-Event in der Lugner City findet statt - mit einem neuen Veranstalter.

Das Hick-Hack zwischen Kasper und den Lugners rief auch noch einen anderen auf den Plan - Friedrich Schiller! Der Ehemann, der an Demenz erkrankten Charity-Lady Jeannine Schiller holte auf oe24 zum Gegenschlag gegen Kasper aus. Kasper sei ein "Wichtigtuer" und hätte ihn vor drei Jahren angezeigt, weil Schiller seine Frau nicht gut behandelt haben soll. Damals wollte Schiller die Anzeige Kaspers gegen ihn aus Rücksicht auf seine Frau nicht öffentlich breitreten und holt gegen Mr. Ferrari aus.

Heribert Kasper mit Jeannine Schiller © Tischler ×

Neues Statement von Mr. Ferrari

Somit war klar, dass eine Antwort - erneut in Form einer Aussendung an die Medien - von Kasper nicht lange auf sich warten lassen würde. Darin spricht Kasper von seiner speziellen, intimen und vertrauensvollen Beziehung zu Jeannine Schiller. Auch die Anzeige gegen ihren Ehemann erklärt er detailgenau. "Anfang 2021 hat sich der gesundheitliche Zustand von Jeannine sowohl psychisch als auch körperlich leider immer mehr verschlechtert. Wir haben eigentlich bis Dezember 2021 fast täglich telefoniert, ich habe mich als Freund ihrer angenommen und sie vor allem psychisch stark unterstützt! Sie hat sich auch immer liebevoll bei mir bedankt! Weiters hat sie immer wieder betont, dass sich ihr psychischer Zustand mehr und mehr verschlechtert und sie einem „Psychoterror“ durch ihren Mann durch Beschimpfungen und Demütigungen ausgesetzt sei.". schildert Kasper seine Sicht der Dinge. Vor allem das Wort "Psychoterror" soll Jeannine Schiller öfter erwähnt haben.

Friedrich und Jeannine Schiller © Tischler ×

Streit um gemeinsame Villa?

Auch um die gemeinsame Villa soll es zwischen Jeannine und Friedrich Schiller einmal Streit gegeben haben. "Ein von Herrn Friedrich Schiller beauftragter Notar hat Jeannine zeitig in der Früh besucht und ihr einen Vertrag zum Unterschreiben vorgelegt. Es handelte sich um die gemeinsame Villa. Der Inhalt dieses Vertrages ist mir nicht bekannt. Jeannine war im Grundbuch als Besitzer der Villa eingetragen und Herr Schiller hatte das Wohnrecht. Jeannine hat nicht unterschrieben und den Notar rausgeworfen! Danach hat sie mich und auch Christina Lugner angerufen, denn sie war völlig fertig, Christina und ich tauschten uns gleich danach auch aus", erklärt Mr. Ferrari in seinem Statement.

Heribert Kaspers Anzeige gegen Friedrich Schiller © zVg ×

Der letztendliche Auslöser für die Anzeige gegen Friedrich Schiller war ein Gespräch Kaspers mit Jeannines Tochter Simone. "Der letztendliche finale Auslöser meiner Anzeige war dann nämlich ein Gespräch mit der Tochter Frau Simone Bauernfeind. Diese Aussage damals von ihr am Telefon traue und kann ich bitte nicht vorbringen! Ich habe danach dann sofort mit meinem Anwalt seriös eine Anzeige bei der Polizei eingebracht.. Das war am 23.11.2021. Leider hat die Polizei trotz meines großen Aufwandes keinen einzigen Zeugen geladen, was ich bis heute nicht verstehen kann. Nicht einmal einen der angeführten Ärzte!

Christina Lugner mit Friedrich und Jeannine Schiller © Tischler ×

Jeannine Schiller zu schwach für Scheidung?

Was im Gespräch mit Schillers Tochter gesagt wurde, will Kasper nicht sagen - für ihn jedenfalls war die Anzeige zu diesem Zeitpunkt gerechtfertigt. Passiert ist dennoch nichts, denn Jeannine Schiller und ihr Ehemann leben nach wie vor unter einem Dach. Jeannine Schiller soll laut Kasper auch "öfters vorgehabt haben" sich von Friedrich zu trennen, hatte aber "leider nie die Kraft und Stärke gehabt" wie Kasper es beschreibt. Christina Lugner hätte damals - laut Kaspers Aussendung - sogar eine Wohnung für Jeannine Schiller besorgt - womit der Ball über Umwege jetzt wieder im Lugner Clan angekommen ist. Es bleibt spannend, was Mausi zu diesem Thema zu sagen hat...