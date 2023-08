× Rolling Stones: Werbung für neue CD am Rathausplatz

Der Hype um die neue Stones CD ''Hackney Diamonds'' erreicht nun auch Österreich: Mit cooler Werbung beim Filmfest am Rathausplatz.

„Austria welcome to Hackney Diamonds“ Die Rolling Stones rocken das Filmfest am Rathausplatz mit einer Werbung für ihre neue CD "Hackney Diamonds", dem ersten Album seit 18 Jahren. Nach einer ersten Serie von 10 Instagram-Bildern an neuralgischen Plätzen in London, Berlin oder New York, war in den zweiten Bilder-Serie dann neben Mexiko, Canada oder Japan auch Österreich dabei. Die berühmten Zunge wurde im neuen Design auf die Filmleinwand vor dem Wiener Rathaus projiziert.

© Instagram ×

Ein weiterer cooler Werbe-Gag der Rock-Dinos: der allererste Hinweis auf die neue CD „Hackney Diamonds“ erschien ja am 17. August in der britischen Lokalzeitung „Hackney Gazette", wo man sich als vermeintliche Glaserei (!) ausgab. Seit Dienstag Nacht weist nun auch ein Countdown auf der Stones-Webseite auf den 6. September hin. Da wollen die Stones wohl alle Infos zum neuen, für Oktober erwartete Album verraten und wohl auch schon die erste Single, die möglicherweise „Angry“ heißt, vorstellen.