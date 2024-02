Posträuber flüchtete mit der Straßenbahn

Neue Hinweise gibt es zum Posträuber, der vor einer Woche eine Bank 99-Filiale in Penzing überfallen hat: Der Mann mit den markanten Ohren flüchtete mit der 49er-Bim. Und wurde dort "gefilmt".

Wien. Zum Coup schritt der ganz in Schwarz gekleidete Täter - nur auf den Sneakers und am Schal sind weiße und grüne Streifen zu erkennen - am 20. Februar um 15.45 Uhr. Wie berichtet, bedrohte der Mann mit dem scharfkantigen Gesicht und den spitzen großen Mr. Spock-Ohren die Angestellte mit einer Handfeuerwaffe oder Pistolenattrappe.

Mit der Geldbeute, die er in einem schwarzen Rucksack verstaute, gelang dem Ganoven - der aufgrund seiner Aussprache eher in Osteuropa zu suchen ist bzw. dort Wurzeln hat - die Flucht. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten. Für Tipps, die zur Ausforschung des Täters führen, wird von Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Wien ein Geldbetrag in der Höhe von € 2.000,- ausgelobt.

© LPD Wien

© LPD Wien

Neues Fotos indes zeigen den Verdächtigen auf seiner Flucht als Fahrgast in der Straßenbahnlinie 49, mit der er stadteinwärts fuhr. Die Endstation ist beim Volksgarten in der Innenstadt nebst dem Parlament.