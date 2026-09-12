oe24
TV
E-Paper
Immo

Deutschland

Rote Riesen-Quallen fluten Strand

Leuchtend rote Quallen schweben vor schwarzem Hintergrund.
© Getty Images/iStockphoto
An den Stränden der Ostsee in der Lübecker Bucht bot sich ein ungewöhnliches Naturschauspiel. Hunderte rosarote Quallen lagen dort reglos im Sand und flachen Wasser.
OE24 auf Google bevorzugen

Spaziergänger an den Stränden der Ostsee in der Lübecker Bucht bekamen in diesen Tagen ein ungewöhnliches Schauspiel zu sehen. Die rosa bis rötlich schimmernden Schirme von hunderten Quallen türmten sich dicht an dicht im Sand und flachen Wasser.

Auch interessant

"Gemeindebau"-Star will ins Guiness Buch der Rekorde

Pensionistin lebt in Tiny Haus mit 45 Quadratmeter

So teuer sind die europäischen Monarchien tatsächlich

Gelbe Haarqualle an der Ostsee

"Bei den Tieren dürfte es sich um Exemplare der Gelben Haarqualle (Cyanea capillata) handeln, die im Volksmund Feuerqualle genannt wird", erklärt Ina Stoltenberg vom GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel gegenüber kreiszeitung.de. Jüngere und kleinere Exemplare tragen oft eine rosa bis rötliche Färbung. Die Meeresbewohner gehören grundsätzlich zum Ökosystem der Ostsee.

Wind und Strömung treiben Tiere

Dass die Meeresbewohner in größerer Zahl an den Stränden landen, hat klare Gründe: "Quallen gehören zum Plankton, das bedeutet, sie können nicht aktiv gegen Meeresströmungen anschwimmen", so Stoltenberg. "Auflandiger Wind und eine entsprechende Strömung schieben die treibenden Tiere dann direkt an die Küste und die Strände", erklärt die Meeresbiologin. Es handle sich meist um ein lokales Ereignis, wie etwa Anfang der Woche bei Großenbrode vor Fehmarn in Schleswig-Holstein. Zudem geht ihr Lebenszyklus mit dem Sommer zu Ende, weshalb solche Ereignisse vom Herbst bis Januar oder Februar häufiger zu beobachten sind.

Warnung vor Berührung der Tiere

Das Phänomen lässt sich noch länger bestaunen, die Tiere sollten jedoch nicht angefasst werden. "Das Nesselgift kann auch noch nach dem Tod der Tiere einige Zeit wirken", warnt Ina Stoltenberg.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Alarm: Angriffe der Huthis treffen auch uns Autofahrer

So erklärt Putin den AfD-Wahlsieg

Rote Riesen-Quallen fluten Strand

CDU-Beben nach Wahl-Pleite

Bayern: Mehr Tötungsdelikte, mehr Zuwanderer als Täter

Pensionistin lebt in Tiny Haus mit 45 Quadratmeter

20 Prozent teurer: Heizkosten-Hammer droht

Drohnen-Alarm: Russischer Geheimagent steckt dahinter

Der schlechteste Bahnhof Europas ist in Deutschland

12.812 Firmenpleiten in nur sechs Monaten