Russlands Präsident Wladimir Putin kommentierte nun den historischen Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt: Am Freitag, dem ersten Tag seines Besuchs in Indien zum BRICS-Gipfel, meinte er vor Journalisten, alles, was derzeit in Europa geschehe, gehe im Kern auf "systemische Fehler" westlicher Globalisten in Politik, Sicherheit und Wirtschaft zurück.

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Die Landtagswahl vom 6. September hatte die AfD mit 43,8 Prozent zur mit Abstand stärksten Kraft gemacht. Die CDU stürzte auf 17,2 Prozent ab, das Bündnis Sahra Wagenknecht zog mit 5,3 Prozent knapp in den Magdeburger Landtag ein. Die AfD verfehlte mit 39 von 83 Sitzen knapp die absolute Mehrheit. Gemeinsam mit dem BSW verfügt sie jedoch über eine Mehrheit für eine Linie, die Waffenlieferungen an die Ukraine beenden und wirtschaftliche Beziehungen zu Moskau wiederbeleben will.



Zunächst hatte Wladimir Putin das Ergebnis als innere Angelegenheit Deutschlands bezeichnet. Nun lieferte er dazu auch seine bereits bekannte Kritik: Westliche Eliten hätten den Krieg in der Ukraine provoziert, indem sie Druck auf Russland ausübten und Kiew in die Nato ziehen wollten. Europäische Politiker schürten zudem eine "erfundene Bedrohung aus Russland", obwohl Moskau keinen Grund habe, mit Europa in Konflikt zu geraten.

Warnung an die NATO

Und Putin warnt: Eine Entsendung europäischer Soldaten auf ukrainisches Territorium bedeute "Krieg gegen Russland".



Putins Sondergesandter Kirill Dmitrijew feierte davor bereits die AfD als Partei des "gesunden Menschenverstands", die Deutschland retten könne, und schlug gar ein russisch-deutsch-amerikanisches Wirtschaftsforum für 2027 vor. Auch US-Präsident Donald Trump hatte das Ergebnis positiv kommentiert. Beobachter sehen darin den geopolitischen Nutzen für Moskau: Eine AfD-geführte Landesregierung in einem ostdeutschen Bundesland würde Druck auf die Ukraine-Politik der Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz erhöhen.