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Wer sagt endlich: "Andi, es ist vorbei!"

Niki Fellner
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Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.
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Hätte es noch einen letzten Beweis dafür gebraucht, dass Andreas Babler mit seinem Job restlos überfordert ist, dann hat er ihn diese Woche erbracht. Sein ORF-Sesselkreis ist zu einem Total-Rohrkrepierer geworden.

Zuerst brüskierte ihn die ÖVP mit ihrer Forderung nach einer Abschaffung der ORF-Haushaltsabgabe und stürzte sein "Zukunftsforum" damit endgültig ins Chaos. Beim ORF-Gipfel verpasste er den privaten Medien dann einen Maulkorb oder lud sie – weil sie ihm wie oe24 zu kritisch sind – erst gar nicht ein. Das Ergebnis der zweitägigen Babler-Show auf Steuerzahler-Kosten: Keines!

Dass die SPÖ in der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage jetzt de facto schon von den Grünen eingeholt wird und mit 14% so schlecht liegt wie überhaupt noch nie, passt zum desaströsen Gesamtbild.

Andreas Babler selbst fehlt scheinbar die Größe (oder das alternative Job-Angebot), seinen Posten endlich zu räumen. Aber irgendwer in der SPÖ muss doch den Mut haben, ihn zur Seite zu nehmen und zu sagen: "Andi, es ist vorbei!"

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