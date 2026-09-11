Neue Studie
Der schlechteste Bahnhof Europas ist in Deutschland
60 europäische Bahnhöfe wurden von den Experten des European Railway Station Index überprüft und auf die für Passagiere wesentlichen Punkte getestet. Die fünf besten Bahnhöfe Europas sind laut diesem Ranking (https://european-railway-index-2026.consumerchoicecenter.org/): Zürich, Paris (Gare du Nord), Amsterdam Ceentral, Wroclaw Główny (Polen), Bern Hauptbahnhof und Gare Montparnasse in Paris.
Schlechtester Bahnhof in Bremen
Deutsche Bahnhöfe belegen in der Studie die schlechtesten Plätze - aber auch ein österreichischer Bahnhof ist unter den Bahnhöfen mit den geringsten Punkten: Die regelmäßigen Verspätungen der Deutschen Bahn führen an den Bahnhöfen zu Frustration und Chaos, berichtet dazu der Schweizer Sender SRF. Und: Kein einziger deutscher Bahnhof schafft es in die oberen Ränge.
Unter den sieben Bahnhöfen mit der geringsten Punkteanzahl: Bremen, Dortmund, Stuttgart, Essen und Berlin Gesundbrunnen.
Auf den zweitschlechtesten Platz im Ranking der 60 Bahnhöfe kommt ein Bahnhof in Österreich, nämlich der Bahnhof Wien Meidling. Dieser befindet sich drei Kilometer westlich des Wiener Hauptbahnhofs. In Wien Meidling verzweigen sich die Fernverkehrsstrecken, wobei ein Drittel der Züge verspätet verkehren. Im Bahnhof gibt es kaum Möglichkeiten, sich die Wartezeit zu vertreiben.
Das ganze Ranking: https://consumerchoicecenter.org/european-railway-station-index-2026/
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