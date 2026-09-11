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Briten stimmen gegen Sterbehilfe

Ein Mann im Anzug mit rotem Aktenordner geht vor einem schwarzen Zaun entlang.
© IMAGO/SOPA Images
Befürworter der Sterbehilfe in Großbritannien haben bei einer Abstimmung im Parlament einen Rückschlag erlitten.
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Die Mehrheit des Unterhauses stimmte nach einer emotionalen Debatte unerwartet gegen ein Gesetz zur Legalisierung der Sterbehilfe in England und Wales. Der Entwurf hätte die Sterbehilfe unter bestimmten Voraussetzungen für Erwachsene erlaubt, die todkrank sind und weniger als sechs Monate zu leben haben. Bisher gilt Beihilfe zum Suizid als Straftat.

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Noch im vergangenen Jahr hatten die Abgeordneten für einen Gesetzentwurf gestimmt, der anschließend jedoch im britischen Oberhaus, dem House of Lords, wegen zahlreicher Änderungsanträge hängengeblieben war. Die Labour-Abgeordnete Lauren Edwards hatte deshalb einen nahezu identischen Entwurf eingebracht, um das Thema voranzubringen - dieser wurde nun jedoch überraschend abgelehnt.

Mit dem Scheitern des Entwurfs im Unterhaus ist die Legalisierung der Sterbehilfe in England und Wales erst einmal vom Tisch. In britischen Medien wird damit gerechnet, dass ein solches Gesetz nicht mehr in der laufenden Legislaturperiode zustande kommen wird. Die nächste Parlamentswahl ist regulär für 2029 angesetzt.

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