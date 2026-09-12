DIESER Österreicher knackt 111-Millionen-Jackpot

Bei der EuroMillionen-Ziehung wurde der Jackpot geknackt. Der Gewinn im ersten Rang geht an einen Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin in Österreich.

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Bei den Österreichischen Lotterien wird am Sonntag ein 8-fach-Jackpot ausgespielt, bei dem es um 11 Millionen Euro geht. Zudem wartet bei der nächsten EuroMillionen-Ziehung am Dienstag laut einer Presseaussendung ein Europot in Höhe von 17 Millionen Euro. Der jüngste Spitzengewinn wurde bereits am Freitag abgeräumt: Ein Spielteilnehmer aus Österreich sicherte sich den Jackpot im ersten Rang und darf sich über exakt 111.516.282 Euro auf dem Konto freuen.

Fünf Richtige und zwei Sternenkreise

Bei der Ziehung am Freitag wurden die Zahlen 1, 7, 15, 39 und 50 sowie die beiden Sternenkreise 1 und 11 ermittelt. Mit fünf Richtigen und beiden Sternenkreisen gelang einer Person in Österreich dieser große Coup. Laut den Österreichischen Lotterien geht damit der größte Gewinn der Auslosung nach Österreich.

Weitere Gewinne bei der Ziehung

Auch andere Spielteilnehmer konnten bei der Ziehung am Freitag Erfolge verzeichnen. Drei weitere Mitspieler erreichten fünf Richtige und einen Sternenkreis und erhalten dafür jeweils 265.189,60 Euro. Sechs Gewinner mit fünf Richtigen ohne Sternenkreis sicherten sich jeweils eine Summe von 30.989,50 Euro.

Nächste Chancen für Glücksspiel Fans

Für alle Fans von Glücksspielen bieten sich bereits in den kommenden Tagen die nächsten Gelegenheiten auf Gewinne bei den anstehenden Ziehungen.

Der glückliche Gewinner kommt aus Salzburg, dort hat er seinen Gewinner-Schein aufgegeben.