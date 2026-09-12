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In den Tod gestürzt

Rätsel um Leiche in Tirol – neue Details bekannt

Berglandschaft mit grünem Wald und See, der die Landschaft klar widerspiegelt.
© Getty Images/500px
Nach einem Leichenfund am Gaishorn in Tirol steht die Identität des Toten fest. Ein 52-jähriger Österreicher stürzte im felsigen Gelände rund 110 Meter in den Tod.
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Am Freitag gab die Polizei bekannt, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 52-jährigen Österreicher handelt.

Identität nach Leichenfund geklärt

Der Tote war bereits am 28. August am Gaishorn entdeckt worden. Damals informierte die Bergrettung Tannheim aus dem Bezirk Reutte die Polizei über den Vorfall.

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Absturz im steilen Felsgelände

Erkenntnissen zufolge stürzte der Mann knapp 110 Meter durch felsdurchsetztes Terrain ab. Für die Bergung des Leichnams kamen Polizisten mit einem Hubschrauber zusammen mit der Bergrettung zum Einsatz.

Obduktion durch Staatsanwaltschaft angeordnet

Im Anschluss an den Fund ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an. Mehr als zwei Wochen später folgte schließlich die behördliche Bestätigung zur Identität des Verunglückten.

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