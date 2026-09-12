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Gratis-Aktion

Wiener Kult-Restaurant verteilt Gratis-Ramen

Ramen
© StockFood
Zur Feier der neuen Öffnungszeiten erwartet die ersten Gäste eine besondere Aktion. Neben einer kostenlosen Mahlzeit winken auch attraktive Gewinne.
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Am Montag, 21. September, 11:30 Uhr startet die Feier zur Einführung der neuen Öffnungszeiten im Mochi Ramen Restaurant am Wiener Vorgartenmarkt in Leopoldstadt. Ab diesem Tag hat das Lokal auch montags geöffnet. Für die ersten 150 Gäste gibt es an diesem Tag gratis Ramen nach dem Prinzip "First come, first served".

Gewinnspiel für die ersten Gäste

Wer zu den ersten 150 Personen vor Ort gehört, hat zusätzlich die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen.

Ramen Masterclasses zu gewinnen

Unter den Preisen der Verlosung befinden sich unter anderem Ramen Masterclasses bei "kobo by mochi". Die Aktion beginnt pünktlich zum Start der neuen Öffnungszeiten.

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