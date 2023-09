Ukraine griff russisches Kursk mit neuem Drohnentyp an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezifferte unterdessen die Anzahl an Kampfjets, die sein Land benötige, um die russischen Besatzer weiter zurückdrängen zu können. Demnach brauche man rund 100 weitere Kampfflugzeuge über die bereits erfolgten Zusagen hinaus.

Insgesamt 16 aus Karton gefertigte Flugkörper, die für Flugabwehr-Radare nur schwer zu orten sein sollen, seien in der Nacht zum vergangenen Sonntag zum Einsatz gekommen, berichteten ukrainische Medien am Donnerstag unter Berufung auf Quellen beim Geheimdienst SBU. Dabei sollen in Kursk fünf russische Kampfflugzeuge und mehrere Flugabwehrsysteme beschädigt worden sein. Unabhängig überprüft werden konnte das zunächst nicht.

Die Ukraine veröffentlichte ein Video, das Testangriffe ihrer neuen Drohnen aus Karton zeigt, die vor einigen Tagen auf einem Flugplatz in Kursk mehrere russische Flugzeuge zerstört haben sollen:

Ukraine releases a video showing test attacks of its new cardboard suicide drones which destroyed a number of Russian planes at an airfield in Kursk a few days ago.



It looks very deadly with all that shrapnel coming from the explosion.

