Russische Elite-Einheit mit Problemen

Kiew will sich darauf konzentrieren, in den zurückeroberten Gebieten schnell voranzukommen. Dies kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache an. Die ukrainischen Truppen müssten sich weiterhin schnell bewegen, das normale Leben schnell wiederhergestellt werden.

Die jüngste ukrainische Gegenoffensive lässt die ohnehin schon schlechte Moral russischer Elitetruppen-Einheiten weiter sinken. Das unabhängige belarussische Medium "Vot Tak" veröffentlichte Bilder von abgefangenen Dokumenten, die russische Soldaten der Einheit 31135 des 1. motorisierten Schützenregiments der 2. Garde-Motorschützendivision bei der Flucht aus Isjum zurückgelassen hatten.

Die Verfasser der unterzeichneten Dokumente bitten ihre Befehlshaber, sie aufgrund von andauernder "physischer und moralischer Erschöpfung" zu entlassen. Die Unterlagen sind auf den 30. August datiert. Laut ukrainischem Geheimdienst hatten 90 Prozent des Regiments bereits im Mai derartige Berichte verfasst.

Die betreffende Division ist eine der drei Divisionen der 1. Garde-Panzerarmee, die vor dem Krieg in der Ukraine als Russlands beste mechanisierte Streitkraft galt und in einem groß angelegten Krieg Russlands mit der Nato eine Schlüsselrolle für Moskau spielen sollte.

Kiew: Russischer Lastkahn in Cherson versenkt

Aus der Region Cherson im Süden des Landes meldeten die ukrainischen Truppen die Versenkung eines Lastkahns. Russische Truppen hätten damit versucht, Truppen und Ausrüstung über einen Fluss bei Nowa Kachowka zu transportieren. "Versuche, eine Pontonbrücke zu bauen, hielten dem Beschuss der ukrainischen Streitkräfte nicht stand und wurden abgebrochen. Der Kahn ... wurde zu einer Ergänzung der U-Boot-Truppe der Besatzer", postete das Militär auf Facebook.