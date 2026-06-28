Österreich spielt im teuersten Stadion der Welt

Nicht nur der Kader des Gegners, Spanien, ist viel wert, sondern auch das Stadion, in dem gespielt wird. Beim SoFi Stadium handelt es sich um das teuerste Stadion der Welt.

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Perfekt! Österreich steht im Sechzehntelfinale der WM 2026! Dabei trifft man auf den Hammer-Gegner Spanien und spielt das Spiel auch entsprechend in einem Hammer-Stadion. Das SoFi Stadium lässt Europas Stadien in jeder Hinsicht alt aussehen.

Baukosten in Milliardenhöhe

Das SoFi Stadium im kalifornischen Inglewood ist die 2020 fertiggestellte Heimstätte der NFL-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers. Mit komplett privat finanzierten Baukosten von rund fünf Milliarden US-Dollar ist die 70.270 Zuschauer fassende Arena das teuerste Stadion der Welt. Markant ist ihr leichtes, lichtdurchlässiges Dach aus ETFE-Kunststoff wie etwa auch bei der Allianz Arena in München. Die Namensrechte erwarb das Unternehmen SoFi 2019 für die Rekordsumme von über 30 Millionen US-Dollar pro Jahr. Im September 2020 fanden die ersten NFL-Spiele pandemiebedingt zunächst ohne Fans statt; die Premiere mit Publikum folgte im September 2021.

Seit seiner Eröffnung ist das Stadion Schauplatz zahlreicher Großveranstaltungen. Dazu zählen der Super Bowl LVI (2022), Wrestlemania 39, das Finale des CONCACAF Gold Cups 2023 sowie Aufnahmen für Taylor Swifts überaus erfolgreichen Konzertfilm. Bei der WM 2026 ist das Bauwerk unter dem sponsorenfreien Namen "Los-Angeles-Stadion" Austragungsort von insgesamt acht Partien. Zudem ist es als zentraler Ort für die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie sowie weitere Wettkämpfe der Olympischen Sommerspiele 2028 vorgesehen.