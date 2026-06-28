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DARUM spricht die Statistik für einen ÖFB-Sieg gegen Spanien

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Drei österreichische Fußballspieler jubeln gemeinsam vor Fans im Stadion.
© GEPA pictures
Nach dem Krimi von Kansas treffen unsere WM-Helden nun auf Top-Favorit Spanien. Ein Blick in die Vergangenheit gibt uns aber Grund zur Hoffnung.
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Am Donnerstag (ab 21.00 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) steigt das nächste Highlight für unser Nationalteam bei der WM. Im Sechzehntelfinale trifft die Ranngick-Truppe auf die am Papier übermächtigen Spanier mit Superstar Lamine Yamal.

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Während alle Buchmacher auf die Iberer setzen, hoffen unsere ÖFB-Helden auf die große Sensation in der Luxus-Arena von Los Angeles. Schon bevor der Aufstieg in die K.o.-Phase fix war, hoffte ORF-Experte Andi Herzog auf das Duell mit Spanien.

Wie er im ORF verriet, will er, dass Arnautovic & Co. Rache für die 9:0-Schmach von Valencia 1999 nehmen. Ein Blick in die Geschichte des Duells zwischen dem ÖFB und Spanien lässt nichts Gutes hoffen.

16 Duelle bisher

16-mal stand man sich gegenüber, zuletzt gab es 2009 eine 5:1-Abreibung in Wien. Der letzte Sieg einer rot-weiß-roten Auswahl datiert sogar auf den 28. März 1990.

Insgesamt gab es 9 Spanien-Siege, 3 Remis und nur 4-mal durfte der ÖFB jubelnd vom Platz gehen. Drei Mal davon in Freundschaftsspielen. Der einzige Pflichtspiel-Sieg war zugleich auch das einzige Mal, dass man sich bei einer Weltmeisterschaft gegenüberstand.

Erst ein WM-Duell

Und das war ausgerechnet 1978 in Buenos Aires, in dem Jahr und bei der Endrunde, als Edi Finger sr. legendär "narrisch" wurde, genauso wie Daniel Warmuth gegen Algerien ein ganzes Land mit seinem kultigen "bist du deppat" begeistert hat. Der ÖFB ist streng genommen bei Weltmeisterschaften gegen Spanien unbezwungen und könnte nun den WM-Traum der Iberer platzen lassen.

Noch dazu plagen den Europameister mehrere Verletzungssorgen. Nico Williams hat sein WM-Aus via Instagram bereits verkündet und auch Yeremy Pino droht den Rest des Turniers zu verpassen. Zwar gibt es immer noch jede Menge Offensiv-Power, dennoch sind es zwei bittere Ausfälle für unseren nächsten Gegner, die uns weiter von der großen Sensation träumen lassen.

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