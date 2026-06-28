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Turnierbaum steht: So geht die WM in die Finalphase

© APA/AFP/PAUL ELLIS
Die WM geht in die Final-Phase. Das sind alle K.o.-Duelle im Sechzehntelfinale.
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Nach der größten Gruppenphase der WM-Geschichte steht die Runde der besten 32 Mannschaften fest. Diese Hammer-Duelle gibt's im Sechzehntelfinale.

Sechszehntelfinale im Überblick

Sonntag, 28. Juni 2026:

Südafrika - Kanada (21.00, Los Angeles)

Montag, 29. Juni 2026:

Brasilien - Japan (19.00, Houston)

Deutschland - Paraguay (22.30, Boston)

Dienstag, 30. Juni 2026:

Niederlande - Marokko (03.00, Monterrey)

Elfenbeinküste - Norwegen (19.00, Dallas)

Frankreich - Schweden (23.00, New Jersey)

Mittwoch, 1. Juli 2026:

Mexiko - Ecuador (03.00, Mexiko-Stadt)

England - Kongo (18.00, Atlanta)

Belgien - Senegal (22.00, Seattle)

Donnerstag, 2. Juli 2026:

USA - Bosnien-Herzegowina (02.00, San Francisco)

Spanien - Österreich (21.00, Los Angeles)

Freitag, 3. Juli 2026:

Portugal - KroatienL (01.00, Toronto)

Schweiz - Algerien (05.00, Vancouver)

Australien - Ägypten (20.00, Dallas)

Samstag, 4. Juli 2026:

Argentinien - Kap Verde (00.00, Miami)

Kolumbien - Ghana (03.30, Kansas City)

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