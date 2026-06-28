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Turnierbaum steht: So geht die WM in die Finalphase
Nach der größten Gruppenphase der WM-Geschichte steht die Runde der besten 32 Mannschaften fest. Diese Hammer-Duelle gibt's im Sechzehntelfinale.
Sechszehntelfinale im Überblick
Sonntag, 28. Juni 2026:
Südafrika - Kanada (21.00, Los Angeles)
Montag, 29. Juni 2026:
Brasilien - Japan (19.00, Houston)
Deutschland - Paraguay (22.30, Boston)
Dienstag, 30. Juni 2026:
Niederlande - Marokko (03.00, Monterrey)
Elfenbeinküste - Norwegen (19.00, Dallas)
Frankreich - Schweden (23.00, New Jersey)
Mittwoch, 1. Juli 2026:
Mexiko - Ecuador (03.00, Mexiko-Stadt)
England - Kongo (18.00, Atlanta)
Belgien - Senegal (22.00, Seattle)
Donnerstag, 2. Juli 2026:
USA - Bosnien-Herzegowina (02.00, San Francisco)
Spanien - Österreich (21.00, Los Angeles)
Freitag, 3. Juli 2026:
Portugal - KroatienL (01.00, Toronto)
Schweiz - Algerien (05.00, Vancouver)
Australien - Ägypten (20.00, Dallas)
Samstag, 4. Juli 2026:
Argentinien - Kap Verde (00.00, Miami)
Kolumbien - Ghana (03.30, Kansas City)
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