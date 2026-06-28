Das war die WM-Nacht

Für Österreichs Fußball-Nationalteam ist die Gruppenphase bei der WM im Hollywood-Stil zu Ende gegangen.

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Zuerst das Gegentor in Minute 93, dann der Ausgleich zum 3:3 gegen Algerien drei Minuten später, der der ÖFB-Auswahl ein Sechzehntelfinal-Duell mit Spanien am Donnerstag bescherte und auch die Algerier als einer der acht besten Drittplatzierten jubeln ließ. Die weiteren letzten Aufstiegstickets gingen am Samstag an Kroatien und die Demokratische Republik Kongo.

Sasa Kalajdzic wurde kurz nach seiner Einwechslung per Kopf zum ÖFB-Helden, er sicherte seiner Truppe in Kansas City Endrang zwei in der Gruppe J - nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Algerien, das es nun mit der Schweiz zu tun bekommt. Zuvor hatten für Österreich auch Marko Arnautovic (28.) und Marcel Sabitzer (55.) getroffen. Fünf Zähler davor schnitt Argentinien mit dem Punktemaximum ab. Zum Abschluss wurde der Siegeslauf auch ohne Bestbesetzung mit einem 3:1 in Dallas gegen Jordanien fortgesetzt. Giovani Lo Celso (19./Freistoß), Lautaro Martinez (31./Elfmeter) und Lionel Messi (80./Freistoß) mit seinem 19. WM-Tor trafen. Im Sechzehntelfinale geht es am Samstag in Miami gegen Kap Verde.

Kroatien neuerlich in K.o.-Phase

Kroatien erreichte zum dritten Mal in Folge die K.o.-Phase dank eines hart umkämpften 2:1 gegen Ghana. Nikola Vlasic (83.) köpfelte die Kroaten in Houston ins Sechzehntelfinale. Dort wartet auf Kroatien in Toronto Portugal, Ghana bekommt es in Kansas City mit Kolumbien zu tun. Pool-L-Sieger wurde England dank eines gegen Panama in East Rutherford fixierten 2:0. Jude Bellingham (62.) und Harry Kane (67.) trugen sich im Finalstadion in die Schützenliste ein. Die "Three Lions" bestreiten ihr Sechzehntelfinale am Mittwoch in Atlanta gegen die DR Kongo. Für Panama ging die zweite WM-Teilnahme punkt- und torlos zu Ende.

Die DR Kongo durfte nach einem 3:1 in Atlanta gegen Usbekistan jubeln. Den ersten WM-Sieg der Zentralafrikaner machten nach einem 0:1-Rückstand Yoane Wissa (68./Elfmeter, 91.) und Fiston Mayele (78.) perfekt. Platz eins in der Gruppe K sicherte sich Kolumbien mit einer Nullnummer in Miami gegen Portugal, wo sich Superstar Cristiano Ronaldo nicht entscheidend in Szene setzen konnte.

Afrika ist der große Gewinner der WM-Aufstockung auf 48 Nationen, Asien der Verlierer. Die Mannschaften des afrikanischen Kontinentalverbands (CAF) haben die Verdoppelung ihrer Teilnehmer vollauf gerechtfertigt, von den zehn afrikanischen Teams haben neun den Aufstieg geschafft. Erfolgreich performten auch die Europäer mit 13 von 16 im Sechzehntelfinale und Südamerikaner (fünf von sechs). Für Asien lief es nicht gut, von neun Teams sind nur noch zwei dabei.

Alle Spiele und Highlights

Kroatien - Ghana 2:1

Video zum Thema Highlights: Kroatien vs. Ghana © ORF

Kolumbien - Portugal 0:0

Video zum Thema Highlights: Kolumbien vs. Portugal © ORF

Jordanien - Argentinien 1:3

Video zum Thema Highlights: Jordanien vs. Argentinien © ORF

Algerien - Österreich 3:3