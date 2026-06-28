Falsche Klinik-Mitarbeiterin entführt Baby

Ein sieben Tage altes Baby wurde in Lüdenscheid (NRW) von einer falschen Mitarbeiterin aus dem Krankenhaus entführt. Kurz darauf fanden Zeugen das Neugeborene nackt in einem Parkhaus.

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Der schockierende Vorfall ereignete sich am Samstag auf der Neugeborenenstation des Krankenhauses in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen. Eine Unbekannte, die sich als Mitarbeiterin der Klinik ausgegeben habe, soll einen erst sieben Tage alten Säugling aus einem Patientenzimmer entführt haben. Das berichtet "Bild". Unter dem Vorwand, das Kind für eine Untersuchung mitnehmen zu müssen, verschwand die Frau gegen 15.15 Uhr mit dem Neugeborenen. Dies löste wenig später am Parkhaus des Sterncenters einen Großeinsatz der Polizei aus.

Um 16.10 Uhr machten Zeugen dann eine dramatische Entdeckung im Treppenhaus direkt neben einem Kassenautomaten. Dort lag das entführte Baby ohne Kleidung auf dem Boden. Ein sofort alarmierter Rettungswagen brachte den kleinen Jungen umgehend zurück in das Spital. Laut "Bild"-Bericht soll es dem Säugling gut gehen.

Fahndung nach der Täterin

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Kindesentziehung aufgenommen und fahndet mit Hochdruck nach der Frau. Die gesuchte Täterin soll Mitte 20 bis Anfang 30 Jahre alt, sehr schlank und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug sie einen hellen, blauen Kittel, eine große Brille und hatte eine dunkle Umhängetasche bei sich. Ihre blonden Haare waren zu einem Zopf gebunden.

Kein Bezug zur Familie

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehört die Frau offenbar nicht zur Familie des Babys. In welcher Beziehung sie sonst zu dem Kind steht, ist derzeit noch völlig unklar. Die Fahndungsmaßnahmen laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Beamten haben bereits Videoaufnahmen gesichert und werten diese intensiv aus. Zudem ist ein Mantrailer-Hund im Einsatz, um die Spur der unbekannten Täterin aufzunehmen.