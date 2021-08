"Traumschiff"-Star Heide Keller ist tot

Fernsehpublikum kennt sie vor allem in der Rolle der Chefhostess Beatrice.

Die Schauspielerin Heide Keller ist tot. Keller sei am Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte das ZDF am Montag in Mainz mit. Das Fernsehpublikum kennt die gebürtige Düsseldorferin vor allem in der Rolle der Chefhostess Beatrice in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff".

Heller war als Beatrice seit dem ersten Stapellauf 1981 des "Traumschiffs" dabei. Sie war damit länger im Dienst als Mutter Beimer in der "Lindenstraße" (ARD). Und als Schiffsmutter stand sie sinnbildlich für die ganze Serie: Harmonie, strahlende Uniformen, wenige Doppeldeutigkeiten. Das Hostess gewordene gute, alte Fernsehen. Mit der Neujahrs-Folge 2018 hängte sie dann ihre Uniform für immer an den Nagel und ging von Bord. Ihr letzter Satz: "Es war schön."

Heide Keller wurde 1939 in Düsseldorf geboren. Sie spielte nach Abschluss der Schauspielausbildung auf mehreren deutschen Theaterbühnen, ehe sie zum Fernsehen wechselte. Sie war unter anderem auch in den Serien "Kreuzfahrt ins Glück" und "Derrick" zu sehen.