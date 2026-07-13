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Wegen Russland

EU stoppt Biennale-Finanzierung in Venedig

Zensur-Skandal um Aserbaidschan-Pavillion
© APA/EPA
EU stoppt Finanzierung der Biennale in Venedig wegen Russland.
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