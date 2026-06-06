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Mega-Hochzeit

Keine Luxus-Insel: Taylor Swift will in berühmter Sportarena heiraten

Taylor Swift und Travis Kelce
© Getty
Wilde Gerüchte um Popstar Taylor Swift und Sportler Travis Kelce: Das Paar soll angeblich in einer berühmten Sportarena in New York heiraten, um sich vor neugierigen Blicken zu schützen.
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Laut Berichten des US-Entertainment-Portals "Page Six" laden die Sängerin und der Football-Star am Freitag, 3. Juli, in den Madison Square Garden nach Manhattan ein. Mehrere Quellen berichten von diesen Plänen für die große Promi-Hochzeit. Die berühmte Arena bietet eigentlich Platz für bis zu 20.000 Zuschauer, doch das Paar erwartet laut dem Portal nur etwa 1100 bis 1200 Gäste. Taylor Swift selbst stand in dieser Halle bereits mindestens acht Mal auf der Bühne.

Voller Schutz vor Paparazzi

Madison Square Garden
Madison Square Garden © Getty Images for FF

Der Grund für die ungewöhnliche Location mitten in New York ist laut TMZ vor allem die Sicherheit. Das Gebäude hat keine Fenster, wodurch geheime Fotos von außen unmöglich gemacht werden. Zudem gibt es unterirdische Parkplätze, damit die gesamte Hochzeitsgesellschaft völlig inkognito anreisen kann. Es wird wegen des enormen Fananstrangs sogar mit der Sperrung von Straßen rund um das 76.000 Quadratmeter große Areal gerechnet.

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Strikte Pflicht zur Verschwiegenheit

Taylor Swift und Travis Kelce
Taylor Swift und Travis Kelce © Getty Images

Bisher ist die Nachricht von der Trauung offiziell unbestätigt. Ein Insider erklärte, dass alle Beteiligten zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet wurden. Wie viel Miete für den Madison Square Garden fällig wird, bleibt ein Geheimnis, da sich die Betreiber dazu bedeckt halten. Geld spielt für das Paar jedoch ohnehin keine Rolle. Das Magazin "Forbes" listet Swift aktuell als reichste Musikerin der Geschichte mit einem geschätzten Vermögen von zwei Milliarden US-Dollar, was umgerechnet rund 1,72 Milliarden Euro entspricht. Das Event bleibt somit bis zum Schluss spannend.

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