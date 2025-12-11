Blutiger Weihnachts-Horror als Kinokassen-Hit

Im Remake des Slasherfilms „Silent Night, Deadly Night“ von 1984 verfolgt die Handlung erneut die Geschichte von Billy Chapman (Rohan Campbell), der als Kind ein traumatisches Erlebnis überlebt hat.

Im Alter von acht Jahren musste er mitansehen, wie ein als Weihnachtsmann verkleideter Täter seine Eltern mit einer Schrotflinte erschoss. Seitdem hört Billy im Dezember eine Stimme (gesprochen von Mark Acheson), die ihn zu täglichen Morden an Personen auffordert, die aus seiner Sicht auf der „Naughty“-Liste des Weihnachtsmanns stehen. Bis zum 24. Dezember soll jeden Tag ein Opfer sterben.

"Silent Night, deadly Night" © Hersteller

Billy führt dafür einen speziellen Adventskalender mit sich, in dem er hinter jedem Türchen den blutigen Daumenabdruck eines Opfers hinterlässt. Dem Zustand des Kalenders zufolge geht er bereits seit mehreren Jahren so vor. Die Stimme in seinem Kopf weist ihn außerdem an, rechtzeitig den Aufenthaltsort zu wechseln, um nicht von den Behörden gefasst zu werden. In diesem Jahr findet er eine Anstellung bei Mr. Sims (David Lawrence Brown), der ein Weihnachtsgeschäft betreibt.

"Silent Night, deadly Night" © Hersteller

Während Billy abends seinen mörderischen Ritualen folgt, entwickelt er tagsüber Gefühle für Pamela (Ruby Modine), die Tochter seines Chefs. Im Verlauf der Geschichte wird deutlich, dass auch sie ungewöhnliche Wesenszüge hat – spätestens, als sie zwei Bullys ihres Neffen auf einem Eishockeyfeld angreift und daraufhin kurzzeitig verhaftet wird.

"Silent Night, deadly Night" © Hersteller

Regisseur Mike P. Nelson, bekannt durch „Wrong Turn“, orientiert sich in seiner Neuauflage an zahlreichen ikonischen Elementen des Originals von 1984. Dazu zählen unter anderem bekannte Artworks und Mordszenen wie eine Enthauptung mit einem Schlitten oder ein Angriff mit Hirschgeweihen. Zugleich verändert Nelson die Struktur der ursprünglichen Geschichte.