Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
"Silent Night, deadly Night"
© Hersteller

Slasher-Remake

Blutiger Weihnachts-Horror als Kinokassen-Hit

11.12.25, 10:39
Teilen

Im Remake des Slasherfilms „Silent Night, Deadly Night“ von 1984 verfolgt die Handlung erneut die Geschichte von Billy Chapman (Rohan Campbell), der als Kind ein traumatisches Erlebnis überlebt hat. 

 Im Alter von acht Jahren musste er mitansehen, wie ein als Weihnachtsmann verkleideter Täter seine Eltern mit einer Schrotflinte erschoss. Seitdem hört Billy im Dezember eine Stimme (gesprochen von Mark Acheson), die ihn zu täglichen Morden an Personen auffordert, die aus seiner Sicht auf der „Naughty“-Liste des Weihnachtsmanns stehen. Bis zum 24. Dezember soll jeden Tag ein Opfer sterben.

"Silent Night, deadly Night"

© Hersteller

Billy führt dafür einen speziellen Adventskalender mit sich, in dem er hinter jedem Türchen den blutigen Daumenabdruck eines Opfers hinterlässt. Dem Zustand des Kalenders zufolge geht er bereits seit mehreren Jahren so vor. Die Stimme in seinem Kopf weist ihn außerdem an, rechtzeitig den Aufenthaltsort zu wechseln, um nicht von den Behörden gefasst zu werden. In diesem Jahr findet er eine Anstellung bei Mr. Sims (David Lawrence Brown), der ein Weihnachtsgeschäft betreibt.

"Silent Night, deadly Night"

© Hersteller

Während Billy abends seinen mörderischen Ritualen folgt, entwickelt er tagsüber Gefühle für Pamela (Ruby Modine), die Tochter seines Chefs. Im Verlauf der Geschichte wird deutlich, dass auch sie ungewöhnliche Wesenszüge hat – spätestens, als sie zwei Bullys ihres Neffen auf einem Eishockeyfeld angreift und daraufhin kurzzeitig verhaftet wird.

"Silent Night, deadly Night"

© Hersteller

Regisseur Mike P. Nelson, bekannt durch „Wrong Turn“, orientiert sich in seiner Neuauflage an zahlreichen ikonischen Elementen des Originals von 1984. Dazu zählen unter anderem bekannte Artworks und Mordszenen wie eine Enthauptung mit einem Schlitten oder ein Angriff mit Hirschgeweihen. Zugleich verändert Nelson die Struktur der ursprünglichen Geschichte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden