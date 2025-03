× Pamela Anderson zeigt ihre wahre Schönheit

Die einstige Baywatch-Nixe Pamela Anderson (57) feiert mit der bewegenden Geschichte einer alternden Showtänzerin in Las Vegas ihr Schauspiel- Comeback – und erzählt damit auch ihre eigene Lebensgeschichte.

Es ist ein beeindruckendes Comeback, das Pamela Anderson feiert, schließlich beweist die 57-Jährige als Shelley in Gia Coppolas „The Last Showgirl“ (jetzt im Kino), dass sie weit mehr ist als das blonde Sexsymbol der 1990er-Jahre. Und untermauert somit jene Botschaft, die sie seit nunmehr Jahren vermitteln möchte.

Pamela Anderson im Kino-Hit "The Last Showgirl". © Constantin Film/Courtesy of Goodfellas, ×

„Ich wusste, dass sie keine Angst hat, sich roh zu zeigen...“

Der Film, eine berührende Geschichte über eine alternde Showtänzerin in Las Vegas, spiegelt Andersons eigenen Lebensweg wider – von der ikonischen „Baywatch“-Nixe zur unabhängigen, ungeschminkten Powerfrau, die Hollywoods Schönheitsideale hinterfragt.

Ihren Durchbruch feierte Pam als Baywatch-Nixe. © Getty ×

Zum weltweiten Phänomen wurde die in British Columbia geborene Blondine als C.J. Parker im US-Serien-Hit „Baywatch“ an der Seite von David Hasselhoff. Ihr roter Badeanzug, die wehenden Haare und nicht zuletzt ihre Brust-OPs machten sie zum Inbegriff der amerikanischen Traumfrau. Doch diese Rolle wurde schnell zur Bürde: Anderson wurde oft auf ihr Aussehen reduziert und kämpfte gegen das Image der naiven Blondine. Trotz zahlreicher Rollen in Filmen und Serien – von „Barb Wire“ bis „V.I.P.“. – blieb sie für viele das „Baywatch-Babe“.

Radikale Veränderung

Doch Anderson wollte mehr. Sie engagierte sich früh für den Tierschutz, arbeitete mit PETA zusammen und versuchte, ihr Image selbst zu steuern. Dennoch wurde sie oft nur durch die Boulevard-Presse wahrgenommen – vor allem wegen ihrer turbulenten Beziehungen und privaten Skandale. Ihre radikale Veränderung bei öffentlichen Auftritten sollte dem endlich einen Abbruch tun. 2023 sorgte Anderson für Aufsehen, als sie begann, auch auf den Red Carpets komplett auf Make-up zu verzichten.

Ungeschminkt begeistert Anderson auf den Red Carpets. © Getty ×

Für andere Stars undenkbar

Was für viele Hollywood-Stars undenkbar scheint, ist für Pam eine bewusste Entscheidung: Sie will sich nicht mehr verstecken, nicht mehr einem Ideal entsprechen, das ihr einst aufgezwungen wurde. „Ich fühle mich endlich frei“, erklärte sie in Interviews. Ebendiese Haltung zeigt sich auch in „The Last Showgirl“. Der Film erzählt die Geschichte einer in die Jahre gekommenen Tänzerin in Las Vegas, die sich mit dem Ende ihrer Karriere auseinandersetzen muss. Eine regelrechte Paraderolle für Anderson, die darin ihre Lebenserfahrung einbringt – ohne Filter, ohne künstliche Perfektion, aber mit umso mehr Authentizität.

Für ihre Haltung gefeiert wird die inzwischen 57-Jährige seit der Veröffentlichung ihrer Netflix-Dokumentation „Pamela, A Love Story“, in der man eine reflektierte, kluge Frau, die endlich ihre eigene Geschichte erzählt und sich nicht mehr von anderen definieren lässt, kennenlernt. Dass die zweifache Mutter, die insgesamt 14 Mal auf dem Cover des Männermagazins „Playboy“ posierte, nun in „The Last Showgirl“ eine Rolle spielt, die ihre persönliche und berufliche Entwicklung widerspiegelt, ist ein starkes Statement.

© Constantin Film/Courtesy of Goodfellas, ×

"Ich bin 57 Jahre und wunderschön!"

Regisseurin Gia Coppola inszenierte den Film als melancholische, aber hoffnungsvolle Geschichte über Selbstfindung, Älterwerden und die Schönheit der Authentizität – Themen, die perfekt zu Andersons eigener Reise passen. „Ich sah ihre Netflix-Dokumentation, in der Pamela ungeschminkt zu sehen war. Ich wusste, dass sie keine Angst hat, sich roh und verletzlich zu zeigen“, erklärt Coppola ihre Entscheidung, die Hauptrolle mit Anderson zu besetzen. Diese wiederum war sich sicher: „Ich weiß, dass ich zu mehr fähig bin, als ich es in der Vergangenheit gezeigt habe!“ Neben Schauspielgröße Jamie Lee Curtis (66), die über Pamela sagt: „Sie bekam nie die Chance, ihre wahre Schönheit zu zeigen“, sorgt Pam nun auf der großen Leinwand für Furore – und wirkt so angekommen wie nie zuvor, wenn sie in einer Szene vor dem Spiegel sitzt und sagt: „Ich bin 57 Jahre und wunderschön...“ Ja, das ist Pamela Anderson – mehr denn je.