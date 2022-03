Nachdem ihr Privatleben in "Pam und Tommy" durchleuchtet wurde, will die ewige "Badenixe" jetzt die wahre Geschichte erzählen

Bisher äußerte sich die berühmteste Badenixe der Welt nicht zu der Disney+-Sendung "Pam und Tommy", doch jetzt will Pamela Anderson (54) ihr Schweigen brechen. Mit einer eigenen Netflix-Dokumentation möchte der "Baywatch"-Star die "wahre Geschichte" erzählen. Das verkündet Anderson nach langer Social-Media-Pause nun.

Trauriger Höhepunkt für Pamela Anderson

In "Pam und Tommy" wird vorrangig der Sex-Tape-Skandal aus den 90er-Jahren thematisiert. Damals wurde ein schmutziges Filmchen, das nur für Pams und Tommys Augen bestimmt war, an die Presse weitergegeben. Der traurige Höhepunkt ihrer Popularität war erreicht. Verständlich, dass die berühmte Blondine so viele Jahre später endlich damit abschließen möchte. In ihrem Instagram-Posting unterstreicht sie daher noch einmal, dass sie "kein Opfer", sondern eine "Überlebende" sei. "Am Leben, um die ganze Wahrheit zu erzählen", schreibt sie.

Inhalt der Doku

Ihr Leben werden mit eintausend Unvollkommenheiten und einer Million falschen Wahrnehmungen auf verruchte Art und Weise dargestellt. In der Doku wird sie sich also wie es scheint ebenfalls diesem Thema widmen. Über das Erscheinungsdatum ist derzeit noch nichts bekannt. Bisher steht nur fest, dass Pamelas Sohn Brandon Thomas (25) Lee einer der Produzenten der Serie ist.



Pams Sohn fungiert als einer der Produzenten