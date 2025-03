Hollywood-Ikone Pamela Anderson enthüllt ihre Kochgeheimnisse

Vom Malibu-Beach in die Küche: Pamela Anderson ist unter die Kochbuchautorinnen gegangen. Mit „I Love You“ lässt sie uns an ihren Familienrezepten teilhaben und gewährt private Einblicke.

Als ultimatives Gesicht der Neunzigerjahre strahlte sie meist mit der Sonne Malibus um die Wette, kokettierte mit dem Image des Partygirls und schlug mit öffentlichen Krisen hohe Wellen. Pamela Andersons Leben zwischen Glamour und Skandalen war turbulent. Mit einigen Flug- und Fallhöhen. Mittlerweile hat die 57-Jährige ihrem Leben in Los Angeles den Rücken gekehrt und ist zurück in ihre Heimat nach Kanada gezogen, aufs Land. Kein Happy End, ein Neuanfang, der sie an den Ort ihrer Kindheit in die abgelegene Kleinstadt Ladysmith auf Vancouver Island führte. Sie renovierte das Anwesen ihrer Großeltern und legte einen riesengroßen Garten an.

Raus aus Hollywood, rein in die Natur. Pamela Anderson hat den Glanz und Glamour hinter sich gelassen. Stattdessen erntet sie jetzt lieber Obst und Gemüse. © Ditte Isager, Mitarbeit: Jonathan Bumble und Cassie Robinson ×

Pam's Kitchen

Neben ihrem Garten, in dem sie mit viel Hingabe selbst Obst und Gemüse anbaut, ist das Kochen eine der größten Leidenschaften der Hollywood-Ikone. In ihrem ersten Kochbuch „I Love You“ lädt Anderson jetzt in die Küche ihres Landhauses ein und gewährt private Einblicke in ihren idyllischen Alltag.

In „I Love You“ entblättert Pamela Anderson auf 288 bildschönen Seiten die Geheimnisse ihrer Garten- Küche – mit persönlichen Notizen, Tipps und Einblicken in ihr privates Glück. Christian Verlag, 30,90 Euro. © oe24 ×

Was als Geschenk für ihre beiden Söhne Dylan und Brandon begann, um ihnen mit Familienrezepten den Einstieg ins eigenständige Leben zu erleichtern – entwickelte sich zu einem Geschenk, das sie mit der Welt teilen wollte.

Die Zweifach-Mama mit ihren beiden Söhnen Brandon Thomas Lee (l.) und Dylan Jagger Lee. © Ditte Isager, Mitarbeit: Jonathan Bumble und Cassie Robinson ×

Glücklich wie nie und völlig ungeschminkt macht Anderson jetzt mit ihren Kochkünsten. Schlagzeilen und zeigt nicht nur Fans, wie sie vegan und nachhaltig lebt. Mit viel Herzenswärme teilt sie ihre liebsten Gerichte, zeigt sich zwischen Tomaten und Karfiol im Gemüsebeet und beim Garnieren am Küchentresen. Auf dem Menü stehen Krautrouladen, Buddha-Bowls, Gemüse-Pies und Pilz-Teller – Gerichte für die Seele, die auf ihrer persönlichen kulinarischen Reise und einem Leben voller Wertschätzung für alle Kulturen basieren.

Pam`s vegane Lieblings-Pommes-frites kann man jetzt nachkochen. © Ditte Isager, Mitarbeit: Jonathan Bumble und Cassie Robinson ×

Ihre absolute Lieblingssuppe: ein leichter marokkanischer Linseneintopf mit Jalapeño-Ringen und Limetten, den alle lieben und als Begrüßung erwarten, wenn sie bei ihr zu Besuch sind. Hautnah, unverstellt und tief mit der Natur verbunden, so kocht Pamela Anderson. Mit ihrem Kochbuch schlägt die Umwelt- und Tierschutzaktivistin ein neues Kapitel auf, zeigt ihre Zutaten des Glücks und führt in ihren Garten, der ihr geholfen hat, zurück zu sich selbst zu finden.