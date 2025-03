Autopsiebericht von David Hasselhoffs Exfrau verrät Erschreckendes

David Hasselhoffs Exfrau Pamela Bach-Hasselhoff (62) nahm sich selbst das Leben. Die Nachricht erschütterte am Donnerstagabend die Welt.

Pamela Bach-Hasselhoff wurde am Mittwochabend tot in ihrem Haus in den Hollywood Hills in Los Angeles gefunden. Im Autopsiebericht steht die Todesursache offiziell fest. Jetzt steht die Todesursache offiziell fest. Es war Selbstmord. Doch in dem Bericht finden sich weitere schreckliche Details zu ihrem Ableben.

Im Bericht der Gerichtsmedizin in Los Angeles geht hervor, dass Pamela an einer Schusswunde am Kopf, die sie sich selbst zugefügt hatte, starb.

Nach Abschluss der Autopsie wird der Tod der Filmschauspielerin, die von 1989 bis 2006 mit Hollywoodstar David Hasselhoff verheiratet war, offiziell als Selbstmord eingestuft. Sie wurde in ihrem 2-Millionen-Dollar-Anwesen in den Hollywood Hills aufgefunden. Pamela hinterlässt zwei Kinder.

David Hasselhoff meldete sich am Donnerstag auf X zu Wort: "Unsere Familie ist zutiefst betrübt über den kürzlichen Tod von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die vielen Liebesbekundungen und die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, bitten aber darum, uns in unserer Trauer und bei der Bewältigung dieser schwierigen Zeit in Ruhe zu lassen."