Bei einem Zimmerbrand in Wien-Penzing ist am Donnerstagabend der Wohnungsmieter ums Leben gekommen, berichtete die Polizei am Freitag.

Die Feuerwehr konnte die Flammen mit einer Löschleitung unter Atemschutz löschen. Die Leiche des 68-Jährigen lag im Bett, wo das Feuer auch seinen Ausgang genommen hatte, wobei die Brandursache zunächst nicht feststand. Die Wiener Berufsrettung betreute fünf Bewohner des Mehrparteienhauses. Anschließend wurden diese in häusliche Pflege entlassen.