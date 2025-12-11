Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Tom Hiddleston, Camila Morrone, Diego Calva
© Getty

Serien-Premiere

DiCaprio-Ex überstrahlt am Red Carpet alle

11.12.25, 13:03
Teilen

So hat man Camila Morrone noch nie gesehen! Bei der London-Premiere der zweiten Staffel von "The Night Manager" ließ die einstige Leonardo-DiCaprio-Liebe alle verblassen – sogar Hauptdarsteller Tom Hiddleston. 

In einem atemberaubenden goldenen Korsett-Bustier (Preis: satte 3.770 Euro!) und einem verführerisch transparenten schwarzen Rock schwebte Camila Morrone über den roten Teppich. Eine goldene Statement-Kette machte den Glamour-Look perfekt – und die Fotografen kamen aus dem Blitzen nicht mehr heraus. Während Hiddleston im eleganten braunen Anzug für britische Coolness sorgte, war schnell klar: Die Königin des Abends war Camila.

Tom Hiddleston, Camila Morrone, Diego Calva

Tom Hiddleston, Camila Morrone, Diego Calva

© Getty

Und das aus gutem Grund! In der neuen Staffel des Serienhits "The Night Manager" tritt Morrone in die Fußstapfen von Elizabeth Debicki und übernimmt die weibliche Hauptrolle. Sie unterstützt Jonathan Pine in heißen Undercover-Einsätzen in Kolumbien – inklusive Dreiecksdramen und knisternden Duschszenen.

Leonardo DiCaprio
© Photo Press Service, www.photopress.at

Für Morrone ist es der endgültige Schritt raus aus dem DiCaprio-Schatten und hinein ins Hollywood-Rampenlicht. Startschuss für ihre ganz große Karriere? Es sieht ganz danach aus. Die neuen Folgen laufen ab 11. Januar auf Prime Video.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden