DiCaprio-Ex überstrahlt am Red Carpet alle

So hat man Camila Morrone noch nie gesehen! Bei der London-Premiere der zweiten Staffel von "The Night Manager" ließ die einstige Leonardo-DiCaprio-Liebe alle verblassen – sogar Hauptdarsteller Tom Hiddleston.

In einem atemberaubenden goldenen Korsett-Bustier (Preis: satte 3.770 Euro!) und einem verführerisch transparenten schwarzen Rock schwebte Camila Morrone über den roten Teppich. Eine goldene Statement-Kette machte den Glamour-Look perfekt – und die Fotografen kamen aus dem Blitzen nicht mehr heraus. Während Hiddleston im eleganten braunen Anzug für britische Coolness sorgte, war schnell klar: Die Königin des Abends war Camila.

Tom Hiddleston, Camila Morrone, Diego Calva © Getty

Und das aus gutem Grund! In der neuen Staffel des Serienhits "The Night Manager" tritt Morrone in die Fußstapfen von Elizabeth Debicki und übernimmt die weibliche Hauptrolle. Sie unterstützt Jonathan Pine in heißen Undercover-Einsätzen in Kolumbien – inklusive Dreiecksdramen und knisternden Duschszenen.

© Photo Press Service, www.photopress.at

Für Morrone ist es der endgültige Schritt raus aus dem DiCaprio-Schatten und hinein ins Hollywood-Rampenlicht. Startschuss für ihre ganz große Karriere? Es sieht ganz danach aus. Die neuen Folgen laufen ab 11. Januar auf Prime Video.