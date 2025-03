Schock für US-Schauspieler David Hasselhoff! Ex-Frau Pamela-Bach-Hasselhoff beging Selbstmord.

Das Portal TMZ berichtet, dass Bach-Hasselhoff am Mittwoch Abend tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde. Die hatte sich selbst erschossen.

Ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden, die Polizei ermittelt.

Mehr dazu in Kürze...