× Star-Power und Glamour-Looks bei Haute Couture Week in Paris

Die Haute Couture Week in Paris läuft noch bis zum 30. Jänner – ein Spektakel, das sich weder Hollywoodstars noch Fashion-Ikonen entgehen lassen. Sie glänzen nicht nur auf den Laufstegen, sondern auch abseits davon und sorgen für unvergessliche Fashion-Momente.

Die Haute Couture Week in Paris ist der Höhepunkt der Modewelt. Hier präsentieren die renommiertesten Designer ihre Kreationen und verwandeln die Laufstege in wahre Kunstwerke. Doch nicht nur die Mode zieht alle Blicke auf sich – auch die Front Row gleicht einem Who’s Who der Stars. Hollywood-Größen, Fashion-Ikonen und Influencer verleihen dem Event zusätzlichen Glamour und machen Paris zur Bühne für Eleganz und Schönheit.

Giorgio Armani feierte sein 20-jähriges Haute-Couture-Jubiläum

Zum 20-jährigen Jubiläum seiner Haute-Couture-Kollektion ließ es Giorgio Armani in Paris funkeln. Seine neueste Privé-Kollektion zelebriert die geradlinige Eleganz Japans, die Formen und Farben Chinas, die Opulenz Indiens, die Anmut Nordafrikas und die Exotik Polynesiens. Diese kulturellen Einflüsse spiegeln sich in fließenden Silhouetten, kunstvollen Stickereien und schimmernden Verzierungen wider.

Noch mehr Glanz als sonst: Glasartige Stoffe, perlenbesetzte Kleider und Tüllüberzüge setzten luxuriöse Akzente und ließen die Kollektion erstrahlen.

Front Row Stars bei Giorgio Armani Privé

Armani hat mehr Oscar-Preisträger ausgestattet als jeder andere Designer – kein Wunder, dass sich auch in der Front Row die A-Liste versammelte. Demi Moore, Jessica Biel, Poppy Delevingne und Co. genossen die Show aus nächster Nähe.

Elie Saab schickt Supermodels über den Runway

Der libanesische Designer, eine feste Größe auf dem roten Teppich, präsentierte eine Kollektion, die meisterhafte Handwerkskunst mit kreativer Vision vereint. Inspiriert von der Vergangenheit, entwarf er eine Zukunft, die zugleich elegant und erfrischend modern wirkt. Ein Highlight der Show: Gleich zu Beginn eröffneten Supermodels Joan Smalls und Candice Swanepoel den Laufsteg.

Front Row Stars bei Elie Saab

Auch in der Front Row versammelten sich hochkarätige Gäste: Eva Longoria, Heart Evangelista und Rosie Huntington-Whiteley genossen die Show aus nächster Nähe und verliehen dem Event zusätzlichen Glamour.